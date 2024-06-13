Китайцы скупили всю еду в кафе вратаря Сингапура за спасение в отборе ЧМ

Хассан Санни не позволил Таиланду победить с разницей в три мяча и заодно спас сборную Китая от вылета из квалификации ЧМ-2026. За это живущие в Сингапуре китайцы пришли в его семейное кафе, а другие - слали деньги на счет

Хассан Санни в матче с Таиландом (Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС)

Китайские болельщики решили отблагодарить вратаря сборной Сингапура Хассана Санни за спасение их команды от вылета из квалификации чемпионата мира, скупив всю еду в его семейном кафе и отправив на счет заведения многочисленные денежные переводы с суммой 520, означающей в Китае признание в любви. Об этом сообщает CNA.

Сборная Китая на этой неделе проиграла Южной Корее со счетом 0:1 и ее попадание в финальный этап отбора на ЧМ-2026 зависело от того, сможет ли Таиланд переиграть Сингапур с разницей три мяча.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Таиланда. 40-летний Санни на 95-й минуте даже заработал желтую карточку за задержку игры.

Болельщики узнали, что у Санни есть небольшая семейная закусочная с малайской кухней Dapur Hassan в Сингапуре, которой управляют его жена и две тети.

Сразу после матча на счет заведения в Alipay стали поступать деньги, и семья сначала решила, что это мошенники, поскольку заведение работает только до обеда. Однако уже с утра у кафе выстроилась огромная очередь, из-за чего родственникам вратаря пришлось готовить в два раза больше и даже отказывать постоянным посетителям.

Жена Санни поблагодарила китайских болельщиков, пообещала готовить больше обычного в ближайшие дни, но увеличивать время работы кафе не собирается.

Санни с 2004 года провел 113 матчей за сборную Сингапура.

Сборная Китая опередила Таиланд по дополнительным показателям и вышла в третий раунд квалификации из группы C со второго места.