 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Китайцы скупили всю еду в кафе вратаря Сингапура за спасение в отборе ЧМ

Китайские фанаты начали слать деньги вратарю Сингапура за спасение в отборе ЧМ
Хассан Санни не позволил Таиланду победить с разницей в три мяча и заодно спас сборную Китая от вылета из квалификации ЧМ-2026. За это живущие в Сингапуре китайцы пришли в его семейное кафе, а другие - слали деньги на счет
Хассан Санни в матче с Таиландом
Хассан Санни в матче с Таиландом (Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС)

Китайские болельщики решили отблагодарить вратаря сборной Сингапура Хассана Санни за спасение их команды от вылета из квалификации чемпионата мира, скупив всю еду в его семейном кафе и отправив на счет заведения многочисленные денежные переводы с суммой 520, означающей в Китае признание в любви. Об этом сообщает CNA.

Сборная Китая на этой неделе проиграла Южной Корее со счетом 0:1 и ее попадание в финальный этап отбора на ЧМ-2026 зависело от того, сможет ли Таиланд переиграть Сингапур с разницей три мяча.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Таиланда. 40-летний Санни на 95-й минуте даже заработал желтую карточку за задержку игры.

Болельщики узнали, что у Санни есть небольшая семейная закусочная с малайской кухней Dapur Hassan в Сингапуре, которой управляют его жена и две тети.

Сразу после матча на счет заведения в Alipay стали поступать деньги, и семья сначала решила, что это мошенники, поскольку заведение работает только до обеда. Однако уже с утра у кафе выстроилась огромная очередь, из-за чего родственникам вратаря пришлось готовить в два раза больше и даже отказывать постоянным посетителям.

Песьяков пошутил про «миллиарды от «Зенита» за ошибку в решающем матче
Спорт
Сергей Песьяков

Жена Санни поблагодарила китайских болельщиков, пообещала готовить больше обычного в ближайшие дни, но увеличивать время работы кафе не собирается.

Санни с 2004 года провел 113 матчей за сборную Сингапура.

Сборная Китая опередила Таиланд по дополнительным показателям и вышла в третий раунд квалификации из группы C со второго места.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Сингапур Китай Чемпионат мира по футболу

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
«Величайший вратарь». Бобровский стал героем матча финала плей-офф НХЛ
Спорт
Вратарь сборной России покинул азербайджанский клуб
Спорт
Игрок «Рубина» отреагировал на свой штраф за шутку про «денежки на карту»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Финалист Лиги чемпионов объявил об уходе главного тренера Спорт, 14:27
Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП под Истрой Общество, 14:12
Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи Политика, 14:08
Почему родители кричат на детей и как найти путь к общению Pro, 14:02
Бывший тренер «Шахтера» возглавил «Милан» Спорт, 14:01
МВД объявило в розыск журналиста Александра Макашенца Политика, 14:00
Кремль заявил о способности ЦБ обеспечить стабильность после санкций США Политика, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФСБ раскрыла хищение из Соцфонда на ₽1 млрд Общество, 13:51
Москвичей попросили сменить машины на метро из-за ливня Общество, 13:47
«Красный Октябрь»: как будет меняться знаковый остров Москвы РБК и Красный Октябрь, 13:44
Китайцы скупили всю еду в кафе вратаря Сингапура за спасение в отборе ЧМ Спорт, 13:43
Как прошел ЦИПР-2024 РБК Events, 13:42
На протестах в Армении пострадали более 100 человек. Фотогалерея Политика, 13:37 
Кремль пообещал прояснить позицию Армении по членству в ОДКБ Политика, 13:37