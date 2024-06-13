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Спорт ,  
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В Турции узнали о покупке «Зенитом» двух игроков «Бешикташа» за €23,5 млн

Sabah: «Зенит» близок к покупке Зайнутдинова и Фернандеша у «Бешикташа»
Петербургский клуб заплатит €19 млн за португальца Жедсона Фернандеша и €4,5 млн за Бахтиера Зайнутдинова. В прошлом сезоне они забили пять мячей на двоих
Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Стамбульский «Бешикташ» близок к сделке с петербургским «Зенитом» по двум игрокам — португальскому полузащитнику Жедсону Фернандешу и казахстанскому хавбеку Бахтиеру Зайнутдинову, сообщает Sabah.

Португалец, которому в «Зените» предложили четырехлетний контракт на €3 млн в год, обойдется петербуржцам в €17 млн (половина уйдет его предыдущему клубу «Бенфика») и еще €2 млн бонусов. По этому игроку стороны договорились.

За Зайнутдинова стамбульцы хотят получит €4,5 млн, 15% из которых уйдут ЦСКА, откуда казахстанец перешел в «Бешикташ» летом прошлого года.

Объявление о трансферах ожидается в ближайшие выходные.

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Отец Зайнутдинова заявил «Чемпионату», что не знает о возможном возвращении игрока в РПЛ.

«У него контракт с «Бешикташем» до 2027 года. Он мне ничего не говорил о возвращении в российский чемпионат. Он мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться», — сказал Батыржан Зайнутдинов, признав, что в Турции его сыну адаптироваться тяжелее.

Зайнутдинов в минувшем сезоне забил два мяча в 42 матчах, у Фернандеша три гола в 45 играх.

«Бешикташ» завершил сезон шестым в суперлиге и выиграл Кубок Турции.

«Зенит» в минувшем сезоне выиграл все три российских трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Грант Гетадарян
Футбол ФК Зенит Бешикташ

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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