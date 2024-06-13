Тарпищев отреагировал на решение российской теннисистки покинуть сборную

Тарпищев — об уходе Аванесян из сборной России: она давно не в нашей орбите

Решившая сменить российское гражданство теннисистка Элина Аванесян «уже давно не в нашей орбите», так что ее решение не удивительно, заявил Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Федерация тенниса Россия (ФТР) давно не контактирует с 21-летней теннисисткой Элиной Аванесян, которая решила перейти в сборную Армении, заявил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Ранее заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян сообщил, что Аванесян сменит российское спортивное гражданство на армянское. Теннисистка эту информацию не комментировала.

По словам Тарпищева, Аванесян «уже давно не в нашей орбите, так что это не удивительно». «Она, мне кажется, уже года три живет в Барселоне, — добавил он. — Будет выступать за Армению — это ее право».

Аванесян родилась в Пятигорске. Она занимает 78-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне поднималась на 60-ю строчку рейтинга, дошла до третьего круга на Australian Open и четвертого круга «Ролан Гаррос», заработав почти $600 тыс. призовых. Она еще ни разу не побеждала на турнирах WTA.