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Евро-2024 ,  
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Эксклюзив

Овчинников назвал фаворитов чемпионата Европы по футболу

Овчинников назвал фаворитов Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Это сборные Англии и Франции, сказал возглавляющий отдел подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников. Но в финале он хотел бы видеть другую страну
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер (Фото: Christian Charisius / Global look press)

Сборные Англии и Франции являются фаворитами предстоящего чемпионата Европы по футболу, рассказал «РБК Спорт» глава отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников в своем разборе Евро-2024.

«Очевидно, что сборные Англии, Франции — фавориты. Мы все знаем, чего от них ждать, и им, в свою очередь, надо опять подтвердить свой уровень. А вот от сборной Германии мы не знаем, чего ждать. Потенциально она сильна, но в последние годы не является абсолютным фаворитом, были и провальные матчи. Тем интереснее, как, имея в составе ряд очень интересных игроков, эта сборная реализует свой потенциал», — сказал он.

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Овчинников признался, что его особое внимание будет приковано к немецкой сборной и игре вратаря команды Мануэля Нойера. «Лично мне хотелось бы увидеть в финале сборную Германии. За ней буду следить особенно. Там есть ряд опытных футболистов, интересная молодежь, ряд игроков из «Байера», который в этом году произвел фурор на клубном уровне. А еще там есть Мануэль Нойер, который по совокупности качеств олицетворяет собой, на мой взгляд, лучшего вратаря в мире. Интересно, что в таком возрасте он может дать для развития амплуа вратарей», — сказал он.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Овчинников — один из успешных вратарей в истории российского футбола. Двукратный чемпион России, столько же раз брал Суперкубок и Кубок страны. Являлся участником чемпионатов Европы 1996 года и 2004 года в составе сборной России. С 2023 года возглавляет отдел подготовки тренеров Академии РФС. На протяжении всего турнира он совместно с Академией РФС будет разбирать игровую сторону европейского первенства.

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Сергей Овчинников Евро-2024 сборная Германии сборная Франции сборная Англии по футболу

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