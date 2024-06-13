Чего ждать от Евро-2024. Аналитика предстоящего турнира

«РБК Спорт» запускает рубрику разбора матчей чемпионатов Европы вместе с начальником отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергеем Овчинниковым. В первом выпуске он рассказал о главных ожиданиях перед европейским первенством

Доменико Берарди (Фото: Fabio Ferrari/lLaPresse / Global look press)

Сергей Овчинников — один из успешных вратарей в истории российского футбола. Двукратный чемпион России, столько же раз брал Суперкубок и Кубок страны. Является участником чемпионатов Европы 1996 года и 2004 года в составе сборной России. С 2023 года возглавляет отдел подготовки тренеров Академии РФС. На протяжении всего турнира он совместно с Академией РФС будет разбирать игровую сторону европейского первенства.

Три философии современного футбола

Стартующий уже в пятницу чемпионат Европы — не просто футбольный турнир, на котором определится сильнейшая команда континента. Такие форумы — еще и наглядная иллюстрация того, куда движется футбол, как он развивается.

Есть несколько направлений философий современных клубных тренеров. Например, Хосеп Гвардиола пропагандирует тотальный контроль мяча, позиционные атаки, вскрытие насыщенной обороны соперника за счет позиционных атак и контроля мяча. Второй вариант — Юрген Клопп, который старается использовать высокий прессинг и вообще прессинг по всему полю с последующими вертикальными передачами, с быстрой доставкой мяча в штрафную площадь соперника. Есть третий тип философии, который, возможно, уже устаревает. Это очень эшелонированная оборона, схема с пятью классическими защитниками, которая предполагает игру только на быстрых атаках и контратаках.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола (Фото: IMAGO/Andrew Yates / Global look press)

Смею предположить, что этот чемпионат Европы скорее будет являть собой реализацию такой философии, которая присуща командам Клоппа. Все-таки уровень всех команд на чемпионате Европы достаточно высокий. Это национальные сборные, в них собраны лучшие игроки, и, наверное, мы вряд ли увидим тотальное преимущество какой-либо команды над соперниками. Все-таки играть в позиционных атаках могут позволить себе единицы — «Манчестер Сити», например.

Новые требования к игровым позициям

На Евро-24, скорее всего, мы увидим обоюдоострый вертикальный футбол с тотальным прессингом. Ожидаю увидеть какие-то новые требования к той или иной позиции для реализации этого игрового плана. Как пример — менять правого полузащитника с левым, что делается уже не первый год. То есть левоногого ставят направо, чтобы уходил в середину поля — так создается преимущество для защитника с подключением по своему флангу.

Может быть, увидим какие-то новшества в действиях вратарей, поскольку такие форумы всегда развивали их игру. Сначала вратари стали играть на выходах, потом — выходить за пределы штрафной. Сейчас мы видим, как они участвуют в организации атаки команды — многие начинают атаку от своих ворот и разыгрывают в начальной стадии атаки мяч через вратаря. То есть вратарь, по сути, превращается в полевого игрока. Возможно, сейчас мы увидим что-то новое во вратарском искусстве.

Глобально на футбол влияют изменения правил игры. Вспомнить хотя бы пример, когда вратарям разрешалось брать мяч после паса назад от своего игрока. Когда запретили это делать, футбол стал более динамичным. Это повлияло на развитие игры вратарей, потому что пришлось больше играть ногами. Здесь одно вытекает из другого. Сегодня каких-то радикальных новшеств в правилах мы не видим, и с этой точки зрения вряд ли стоит ждать чего-то нового.

Судейство и VAR

Интересно понаблюдать за развитием VAR. Из-за него возможны долгие остановки, просмотры эпизодов. Насколько это повлияет на динамику игры и на психологическое состояние команд? Мы видели, как это происходило на чемпионате мира в Катаре. Остановки, добавленное время к каждому тайму — чуть ли не по десять минут. Потом, ближе к финалу, это все сокращалось — в авральном режиме поняли, что это не работает. Хочется посмотреть на чемпионате Европы, насколько был учтен опыт использования VAR на ЧМ-2022, насколько это будет органично. Потому что мне, например, как болельщику, было не очень приятно ждать решения по десять минут.

Еще один важный момент — физическое состояние команд. И здесь уже на первый план выходит искусство тренера по физподготовке. Насколько команды сумеют восстановиться к чемпионату Европы? Например, в сборной Франции футболисты из ведущих клубов Европы уже сыграли по 60–70 матчей в этом сезоне. А условно, некоторые игроки сборной Словакии не проводят столько матчей. Интересно, как тренеры по физподготовке сумеют нивелировать этот момент, как подготовят топовые команды. И наоборот, как команды, имеющие чуть менее квалифицированных футболистов, проведших меньше игр, смогут реализовать это преимущество над грандами.

Игра Кварацхелии

Что касается личных симпатий и прогнозов, то здесь все просто: если бы участвовала сборная России, меня и коллег по академии интересовал бы еще и спортивный результат турнира. К сожалению, нашу команду мы не увидим, поэтому уже не столь важно, кто победит. Поэтому в первую очередь буду наблюдать общие тенденции и обязательно следить персонально за рядом футболистов разных амплуа. Это необязательно должны быть игроки из топовых сборных. Например, мне интересно понаблюдать за тем же Хвичей Кварацхелией. В его случае это показатель, как отдельно взятый футболист влияет на организацию игры своей сборной. Мы же не будем отрицать, что Кварацхелия — определяющий, системообразующий футболист для сборной Грузии. И можно посмотреть, как тренер, имея в составе не россыпь звезд, а одного футболиста такого уровня, будет строить игру, чтобы добиваться результата.

Хвича Кварацхелия (Фото: IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili / Global look press)

Вообще чемпионат Европы регулярно дарит в решающих матчах противостояние безусловных фаворитов и команд, от которых мало кто чего-то ждал. Вспомните финал Германия — Чехия 1996 года, «чудо» Греции в 2004-м, успех сборной России на Евро-2008 или неплохую игру сборной Уэльса на чемпионате Европы 2016 года. То есть мы вполне можем ожидать хотя бы одну команду, не являющуюся фаворитом, как минимум в полуфинале.

Фавориты турнира

Лично мне хотелось бы увидеть в финале сборную Германии. За ней буду следить особенно. Там есть ряд опытных футболистов, интересная молодежь, ряд игроков из «Байера», который в этом году произвел фурор на клубном уровне. А еще там есть Мануэль Нойер, который по совокупности качеств олицетворяет собой, на мой взгляд, лучшего вратаря в мире. Интересно, что в таком возрасте он может дать для развития амплуа вратарей.

Очевидно, что сборные Англии, Франции — фавориты. Мы все знаем, чего от них ждать, и им, в свою очередь, надо опять подтвердить свой уровень. А вот от сборной Германии мы не знаем, чего ждать. Потенциально она сильна, но в последние годы не является абсолютным фаворитом, были и провальные матчи. Тем интереснее, как, имея в составе ряд очень интересных игроков, эта сборная реализует свой потенциал.