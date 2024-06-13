Более 40 спортсменов покинули сборную России с начала операции на Украине

Кто покинул сборные России после начала операции на Украине. Фоторепортаж

Российская теннисистка Элина Аванесян, занимающая 78-е место в мировом рейтинге, будет выступать за Армению. Кого из лидеров покинул российский спорт с начала спецоперации — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Элина Аванесян (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Российские сборные столкнулись с массовым отъездом спортсменов из-за отстранения от международных соревнований после начала спецоперации на Украине. С 24 февраля более десяти российских спортсменов сменили гражданство. Кого из лидеров потерял российский спорт и в чем причины переезда — об этом в фоторепортаже РБК.

Фото: elizabeth_lugovskikh / VK

Россиянка Елизавета Луговских летом 2022-го года перешла в сборную Черногории по художественной гимнастике. 24-летняя спортсменка не входит в число ведущих гимнасток России. На ее счету одно выступление за сборную России — на Кубке вызова в Портимао в 2017 году.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова с пониманием отнеслась к решению спортсменки.

«Она уже давно все это затеяла. Еще до спецоперации. Луговских — неплохая девочка, но в основу сборной России так и не попала. Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса, — сообщила Винер-Усманова «Матч ТВ». — У нее в Черногории живет отец, она переехала к нему, ей сделали гражданство. Ранее ситуация со сменой гражданства у нас возникла с Екатериной Веденеевой, которая выступала за Словению на Олимпиаде».

Фото: Peter De Voecht / Photo News / Keystone Press Agency / Global Look Press

Велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков в начале марта 2022-го сменил российское спортивное гражданство на французское.

По словам самого спортсмена, он давно хотел стать гражданином Франции, но с учетом происходящего на Украине «хотел ускорить это». Велогонщик рассказал, что родился в Италии, а уже через год вместе с семьей переехал во Францию. «Франция — это место, где я вырос и получил образование и где я влюбился в езду на велосипеде, что привело меня к гонкам. Чувствую себя здесь как дома», — отметил спортсмен.

Он добавил, что мечтает выступить на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут летом 2024 года, и достойно представить Францию на домашней Олимпиаде.

В 2019 году он стал победителем многодневных гонок «Тур Альп» и «Тур Польши». Также спортсмен принимал участие в многодневках «Тур де Франс», «Джиро д'Италия» и «Вуэльта Испании».

Фото: Frans Peeters / Flickr

Российский шахматист Евгений Романов в марте 2022-го принял решение выступать под флагом Норвегии. «Этот переход уже происходит некоторое время. Я хоть и представлял Россию, но особого отношения к российским шахматам не имел. Теперь же, когда у российских спортсменов столько проблем с допуском к соревнованиям, этот шаг необходим для продолжения карьеры», — сказал Романов.

По словам шахматиста, он с 2013 года связан с Норвегией, где живет несколько лет. При этом Романов заявил, что смена спортивного гражданства для него никак не связана с Украиной.

Фото: Этери Кублашвили / ruchess.ru

Чемпионка Европы по шахматам Алина Кашлинская в мае 2022-го перешла из сборной России в польскую. Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР), 12-й чемпион мира Анатолий Карпов заявил «Спорт-Экспрессу», что «не нужно здесь за что-то цепляться». «У Кашлинской муж — поляк. Какие тут могут быть вопросы? Это ее право», — сказал Карпов.

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил «РИА Новости», что переход Кашлинской в польскую федерацию «можно понять, потому что она долгие годы живет в Польше со своим мужем».

В 2015 году шахматистка вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека. Кашлинская победила на чемпионате Европы в 2019 году. В женском рейтинге FIDE 28-летняя Кашлинская занимает 12-е место.

Фото: mishkashe / Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признан экстремистской и запрещен в России)

Рекордсмен по велотреку Михаил Яковлев в августе 2022-го уведомил Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР) о желании сменить спортивное гражданство.

«Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство, — сообщил глава федерации Вячеслав Екимов «Матч ТВ». — Мы теряем очень талантливого гонщика, и остается только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор».

Сам Яковлев не афишировал причины смены гражданства. Однако после начала спецоперации он опубликовал в соцсетях фотографию на фоне украинского флага.

21-летний Яковлев осенью 2021-го года года завоевал бронзу в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке, который прошел во французском Рубе.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская киберспортивная команда Team Spirit переехала из Москвы в Белград. Также команда перестала идентифицировать себя с Россией.

«Уникальной особенностью киберспорта всегда была его доступность. Где бы ты ни жил, чем бы ты ни занимался, во что бы ни верил — двери в киберспорт для тебя всегда были открыты. Однако все меняется, и одним из этих изменений стала текущая ситуация между Россией и Украиной, откуда родом многие наши игроки и сотрудники. Учитывая все обстоятельства, среди которых есть как практические, так и этические, решение об изменении места дислокации выглядит единственно верным», — говорится в сообщении.

CEO Team Spirit Никита Чукалин добавил, что Team Spirit ассоциирует себя со всем русскоязычным киберспортивным сообществом и это никогда не изменится.

В октябре 2021 года Team Spirit победила в главном турнире по Dota 2 — The International. В составе команды выступали россияне Александр Хертек, Магомед Халилов, Ярослав Найденов и украинцы Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.

Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе (справа) в июле 2022-го года заявилась на Уимблдон под флагом Грузии.

Ранее Дзаламидзе, которая родилась в Москве, представляла Россию. Она выступала на «Ролан Гаррос» под нейтральным флагом из-за отстранения российских теннисистов. Дзаламидзе проиграла в 1/32 финала парного разряда вместе с Камиллой Рахимовой.

Сама Даламидзе утверждает, что решение о смене гражданства приняла в марте. «Я не обхитрила Уимблдон или своих коллег. Я следовала всем правилам. Конечно, это было не самое простое решение, потому что сейчас непростое время, — призналась теннисистка The Times. — Первая беседа с WTA состоялась в начале марта в Индиан-Уэллсе. Это было до того, как Уимблдон принял решение отстранить российских игроков. Я приняла это решение просто потому, что хотела выступить на Олимпиаде».

«Это последний год, когда у меня может быть шанс начать играть за Грузию, — добавила Дзаламидзе. — Сборная России достаточно сильна, плюс очень сомнительно, что у нее будет шанс сыграть в Кубке Билли Джин Кинг в следующем году. Федерация тенниса России со мной не связывалась. У нас не было никаких дискуссий по этому поводу».

Однако позднее в интервью DW (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) она связала свой переход c санкциями против российских спортсменов. «Я не хочу оправдываться за то, что происходит в Украине, но это несправедливо, что мы, спортсмены, стали испытывать на себе всеобщее предубеждение. Сначала мне было стыдно иметь российский паспорт. Но через некоторое время я задала себе вопрос: я хороший человек, почему у меня возникает это чувство? Я много лет трудилась ради достижения целей. И почему я должна перечеркнуть все и забыть о своей карьере?»

На счету теннисистки два титула WTA в парном разряде. Оба титула она завоевала в 2021 году. Первый в октябре на турнире в румынском Клуже в паре со словенкой Каей Юван, второй — в ноябре в австрийском Линце вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой (на фото слева).

Фото: sonyashifrina_team / Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признан экстремистской организацией и запрещен в России)

Фигуристка Софья Шифрина будет выступать за Израиль. Об этом в сентябре 2022-го сообщил Евгений Плющенко, в академии которого спортсменка тренируется. «Софья будет выступать за сборную Израиля. Когда она пришла ко мне в группу, то уже представляла эту сборную. Она продолжит тренироваться у меня», — сказал Плющенко ТАСС.

13-летняя Шифрина в сезоне 2020/21 заняла на первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории 11-е место. В январе прошлого года на первенстве Москвы среди юниоров в соревнованиях девочек старшего возраста Шифрина заняла второе место. В академию Плющенко спортсменка перешла от тренера Светланы Пановой.



В августе 2022-го стало известно об уходе из российской команды юниоров Ульяны Ширяевой, Алексы Волковой (обе — Канада), Марии Дмитриевой, Инги Гургенидзе (до перехода в сборную Грузии выступала под фамилией Никитина).



А в Венгрии из-за массового переезда россиян разгорелся скандал. Местная фигуристка Вивьенн Папп отказалась выступать за сборную страны после получения спортивного гражданства 14-летней россиянкой Полиной Джуманиязовой. «Я показывала отличные результаты, но оказалось, что страна во мне не нуждается, она нашла россиянку. Буду выступать там, где меня ценят», — цитирует спортсменку Valasz Online.

Фото: sardanatrofimova / Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признан экстремистской организацией и запрещен в России)

Пятикратная чемпионка России по бегу на марафонской дистанции Сардана Трофимова летом перешла в сборную Киргизии.

Лучшая в России бегунья на марафонской дистанции последних семи лет доказала, что может бороться за высокие места на крупных стартах. Она побеждала на международных и национальных забегах с результатами, превосходящими время чемпионок мира и Олимпиад. Но при этом ее не взяли на Игры-2020, куда от России поехала сильно усеченная команда легкоатлетов (всего десять спортсменов). Трофимова не скрывала своего разочарования из-за невключения в олимпийский состав.

После начала спецоперации российским легкоатлетам, которые находятся под санкциями с 2015 года, запретили выступать на международных стартах даже под нейтральным флагом. И шансы поехать на Олимпиаду заметно снизились. В результате 34-летняя бегунья перешла в сборную Киргизии.

Фото: konstantin.zhiltsov / Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признан экстремистской организацией и запрещен в России)

Российский автогонщик Константин Жильцов (третий слева на фото) в сентябре 2022-го сменил гражданство ради выступления на Дакаре. Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (FIA) требует от российских гонщиков подписания заявления об отказе от поддержки спецоперации на Украине для допуска на международные соревнованиям. По этой причине многие россияне не были допущены к международным гонкам под эгидой FIA.

«Дакар» с 2022 года стал этапом чемпионата мира под эгидой FIA, в связи с чем требования федерации распространяются и на самый престижный ралли-рейд.

Жильцов дебютировал на «Дакаре» в 2005 году. В 2013-м занял третье место в классе легковых автомобилей в качестве штурмана с пилотом Леонидом Новицким. В 2022 году выступал в составе немецкой команды X-raid вместе с соотечественником Денисом Кротовым и занял 28-е место.

Также в качестве штурмана выиграл ралли «Шелковый путь» (2013, 2022), «Африка Эко Рейс» (2017) и Кубок Мира по ралли-рейдам (2014). Помимо этого, на его счету множество побед в менее значимых соревнованиях. К примеру, В 2019 году вместе с саудовским пилотом Язидом Аль-Раджи выиграл ралли Аль-Ула (Катар) — Неом (Саудовская Аравия), опередив звездный дуэт в составе двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо и пятикратного победителя «Дакара» в зачете мотоциклистов Марка Комы.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Футболист московского «Динамо» Саба Сазонов в сентябре 2022-го предпочел сборной России команду Грузии. Защитник в сентябре уже дебютировал в молодежной сборной Грузии, а в ноябре сыграл за национальную команду.

В то же время в молодежной сборной России оказались недовольны поведением Сазонова. «Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России, — сказал старший тренер национальной команды Михаил Галактионов. — После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова».

Фото: Ross Kinnaird / Allsport / Getty Images

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике 2019 года среди юниоров Анастасия Симакова получила гражданство Германии и подала заявку на зачисление в центр подготовки немецкой сборной. Родители Симаковой в 2021-м году переехали в Нюрнберг по программе поздних переселенцев.

18-летняя спортсменка в октябре 2022-го также получила немецкий паспорт и обратилась в центр гимнастики в Шмидене. «Я хотела бы тренироваться здесь», — сказала Симакова.



Федерация гимнастики Германии одобрила заявку Анастасии Симаковой. «Анастасия выразила заинтересованность в том, чтобы выступать за Германию. Федерация гимнастики Германии рассмотрела этот вопрос и дала принципиальное согласие. Теперь Симаковой нужно пройти спортивный отбор», — сказал Хартманн.



Он отметил, что Симакова сможет считаться членом сборной Германии только после того, как получит право выступать на международных соревнованиях и пройдет отбор в национальную команду.



Хартманн добавил, что Федерация гимнастики Германии отправила соответствующий запрос коллегам из России, на который пока не получила ответа. «Если мы получим документы из России, а Анастасия оправдает наши спортивные ожидания, возможно, она сможет выступить за Германию уже весной на этапах Кубка мира. Но для этого должны быть соблюдены все условия, о которых я сказал ранее», — заключил он.



В ноябре уроженка Омска приняла участие в соревнованиях немецкой лиги за клуб «Айнтрахт», выступив в упражнениях с обручем и получив 28,40 балла. После этого Симакова заявила, что «может лучше».



Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала Симакову очень талантливой, но при этом отметила, что она год пропустила из-за травмы. «К сожалению, Симакова получила травму в Омске и уже почти год лечится. Она уехала лечиться в Германию. И, как выяснилось, у нее родители — вторая волна репатриантов, они немцы. Они имеют немецкое гражданство, и, конечно, она осталась со своими родителями. Как Симакова будет выступать и смогли ли ее немецкие врачи вылечить, я не знаю. Но здесь она не выступала последний год, к сожалению. Девочка очень талантливая, но она не могла выступать, потому что у нее была серьезная травма», — рассказала Винер «РБК Спорт».

Фото: Ross Kinnaird / Allsport / Getty Images

Российская гимнастка Вера Туголукова в ноябре 2022-го сменила спортивное гражданство на кипрское. Исполком FIG одобрил смену гражданства 14-летней спортсменки.

В феврале этого года юная спортсменка из Люберец выиграла несколько медалей на первенстве России по художественной гимнастике (первое место в командном зачете, первое место в упражнениях с обручем и второе место в упражнениях с мячом).

В активе спортсменки также четыре медали на Международных спортивных играх «Дети Азии», которые прошли во Владивостоке в августе. Она завоевала золото в упражнениях с лентой, серебро — в упражнениях с булавами и в многоборье, бронзу — в упражнениях с мячом.

Фото: Валерий Астапович/ РИА Новости

Российская шахматистка Александра Костенюк является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008-го по декабрь 2010 года), двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды.

В начале января 2023 года было объявлено, что Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии с 2024 года. Но в итоге она смогла перейти под флаг Швейцарии раньше запланированного — с 3 марта 2023-го. Это произошло после того, как Федерацию шахмат России 28 февраля приняли в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Костенюк была замужем за гражданином Швейцарии, у нее есть паспорт этой страны уже более десяти лет. На данный момент она живет во Франции с дочерью и вторым мужем, российским шахматистом Павлом Трегубовым.

Фото: Global Look Press

Участник двух Олимпийских игр в составе сборной России по конному спорту Владимир Туганов будет выступать за команду Палестины из-за отстранения российских спортсменов.

В Федерации конного спорта России сообщили, что мастер спорта международного класса 61-летний Туганов в конце прошлого года сменил спортивное гражданство на палестинское с соблюдением всех формальных процедур, а также покинул должность вице-президента организации.

В федерации также заявили, что понимают и принимают выбор Туганова «в условиях, когда участие наших спортсменов в международных соревнованиях запрещено».

По информации ТАСС, Туганов на протяжении многих лет постоянно живет и тренируется в Германии. Многократный чемпион СССР, он затем выступал на Олимпийских играх 2004 и 2012 годов, но не участвовал в борьбе за медали.

Фото: Global Look Press

Мастер спорта международного класса по конному спорту Мария Маденова в конце января 2023-го сменила российское спортивное гражданство на палестинское.

«Международная федерация конного спорта (FEI) официально одобрила заявку Марии Маденовой на получение спортивного гражданства Палестины 31 января 2023 года. Изменение спортивного гражданства вступает в силу немедленно и применяется в соответствии со статьей 119 общего регламента FEI, а также подпадает под действие статьи 606.1.4 регламента FEI по конному спорту на Олимпийских играх», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы FEI.

Маденова на протяжении нескольких лет она входила в состав сборной России по конкуру, в ее активе есть победы на турнирах в Италии, Нидерландах, Австрии, Венгрии и других странах.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев 1 марта получил гражданство Армении. Гассиев, в свою очередь, подтвердил возможность выхода на ринг под флагом Армении в ближайшем будущем.

В своем первом поединке после смены паспорта, который состоялся 3 марта, Гассиев одержал победу над американцем Майком Балоганом в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Ереване, став обладателем чемпионского пояса WBA Intercontenental в тяжелом весе.

Гассиев является уроженцем Владикавказа. На данный момент он обладает титулами WBA Asia и чемпиона Евразии по версии EBP в тяжелом весе. Ранее он выступал в первом тяжелом весе.

Фото: Олег Бухарев / ТАСС

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, который ранее выступал за различные юношеские и молодежную сборные России, 7 марта 2023-го был вызван в сборную Армении на предстоящий матч квалификации Евро-2024 против команды Турции.

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», — сказал футболист.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге. В сентябре 2022 года футболист сообщил, что имеет право на смену спортивного гражданства, но «вопрос в его желании», которого пока не было.

Фото: ruchess.ru

Российский шахматист Евгений Алексеев с 10 марта 2023-го выступает под флагом Израиля.

Алексееву 38 лет, он является чемпионом России 2006 года, серебряным призером чемпионата Европы 2013 года. Шахматист представлял Россию на чемпионате мира-2004, Кубке мира в 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 годах, выступал за сборную страны на Всемирной шахматной Олимпиаде 2010 года в Ханты-Мансийске. В рейтинге FIDE сейчас Алексеев занимает 312-е место.

Фото: Официальный сайт «Урарту»

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько, ныне возглавляющий «Урарту», который лидирует в чемпионате Армении, в марте 2023-го получил армянский паспорт в торжественной обстановке.

47-летний Гунько возглавляет «Урарту» с июня 2022 года, ранее тренер также работал в ереванских «Арарат‑Армения» и «Ноа».

Он является воспитанником «Спартака», играл за дубль «красно-белых». Большую часть тренерской карьеры специалист провел в системе московского клуба, в том числе возглавлял основу (2014 год), а также вторую и молодежную команды.

Фото: Global Look Press

Российская теннисистка Варвара Грачева в марте 2023-го года подала заявление на получение гражданства Франции, в которой преимущественно проживает с 2016 года. Уроженка Москвы тренируется в Elite Tennis Center в Каннах.

В Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 71-е место.

Фото: Global Look Press

Лидер женской сборной России по шорт-треку Софья Просвирнова в апреле 2023-го сообщила на своей странице в Instagram (владелец соцсети компании Metа, признана в России экстремистской организацией и запрещена), что решила сменить спортивное гражданство на датское.

По словам 25-летней Просвирновой, теперь построение семьи и ее психологическое здоровье для спортсменки так же важно, как и спортивная карьера. «Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», — добавила она.

Просвирнова является пятикратной чемпионкой Европы, на ее счету два серебра и две бронзы на чемпионатах мира. Она выступала на трех Олимпиадах (2014, 2018, 2022), но осталась там без наград.

Фото: ТАСС

Российский полузащитник словацкого клуба «Дубница» Эдуард Багринцев получил паспорт Армении, об этом 7 апреля 2023-го рассказал футболист. «В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов. Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать за сборную Армении. Я очень рад, с нетерпением жду этого момента», — заявил Багринцев.

Багринцев является воспитанником ЦСКА. За основную команду он дебютировал в 2021 году, сыграв в матче Кубка России против «Зенита-Ижевска». Кроме того, на счету Багринцева шесть матчей за юношескую сборную России (игроки до 19 лет), в которых он забил два гола.

В сентябре прошлого года футболист перешел из ЦСКА в команду из второго по силе дивизиона чемпионата Словакии. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа трансфера футболиста. За «Дубницу» Багринцев провел 11 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Чемпион Европы по вольной борьбе Даурен Куруглиев сменил российское гражданство на греческое, об этом 16 апреля рассказал тренер спортсмена и президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Гайдар Гайдаров.

«Даурен Куруглиев принял решение сменить гражданство и теперь будет выступать за сборную Греции. Ему 30 лет, и все, что можно было сделать для нашей страны, он сделал. Даурен полностью посвятил себя сборной России, борец выиграл и Европейские игры, и Кубок мира. Даурен, его родные и близкие приняли такое решение», — сказал Гайдаров.

Куруглиев — уроженец Дербента, является двукратным чемпионом России (2018 и 2020 годов) и чемпионом Европы (2017 год) по вольной борьбе. В 2019 году он выиграл II Европейские игры, также в 2019 и 2020 годах становился обладателем Кубка мира (в весовой категории до 86 кг).

Российский шахматист Алексей Сарана начал выступать под флагом Сербии с апреля 2023-го года. 23-летний Сарана в марте выиграл чемпионат Европы, в рейтинге FIDE на момент перехода занимал 50-е место.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Призер чемпионата мира, чемпионка Европы по плаванию россиянка Анастасия Кирпичникова решила сменить паспорт на французский, 21 апреля рассказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Позже Кирпичникова объяснила, что смена гражданства связана с отсутствием мотивации без международных стартов. «Стало очень тяжело. Я очень часто плакала, мотивации у меня никакой не было. Приняла решение — надо что-то менять, ведь неизвестно, как долго все это будет», — сказала Кирпичникова, которая уже больше четырех лет тренируется во Франции.

По словам Кирпичниковой, после смены спортивного гражданства у нее останутся шансы выступить на Олимпиаде 2024 в Париже и чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке.

На счету Кирпичниковой серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронза на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (на Олимпиаде в Токио).

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российский пловец Марк Николаев сменил спортивное гражданство на австралийское. 26-летний является призером чемпионатов России.

Фото: EPA / ТАСС

Вице-чемпионка Олимпиады в Токио в академической гребле среди одиночниц Анна Пракатень будет выступать за Узбекистан, сообщил в апреле 2023-го глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Уроженка Минска Пракатень выступала за сборную Белоруссии до 2016 года. В 2017-м она переехала в Санкт-Петербург.

В Токио Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, выигравшей олимпийскую медаль в академической гребле, после серебра Антонины Махиной на Играх-1980. Пракатень также является чемпионкой Европы 2021 года.

Российский гребец Николай Пименов, сын вице-чемпиона Олимпиады 1980 года Юрия Пименова, будет выступать за сборную Сербии, об этом сообщил 23 апреля президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Пименову-младшему 27 лет, он попал в состав на Олимпиаду в Токио в соревнованиях парных четверок, но тренерский штаб сборной решил снять команду с соревнований после обнаружения в пробах двух спортсменов мельдония.

Братья-гребцы Николай и Юрий Пименовы выиграли серебро московской Олимпиады в соревнованиях распашной двойки и трижды побеждали на чемпионатах мира (1981, 1985, 1986 годы). Юрий Пименов скончался в 2019 году.

Фото: Официальный сайт "Црвены Звезды" (crvenazvezdafk.com)

Российский футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев получил гражданство Сербии. Об этом Metaratings рассказал его отец Игорь Пруцев. «Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт соответствует действительности. Для нас это была легкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб», — сказал Пруцев-старший.

Егору Пруцеву 20 лет. В сербский клуб полузащитник перешел летом прошлого года из «Сочи», подписав четырехлетний контракт. За «Црвену Звезду» он провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

Вице-чемпионы России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин со 2024-го года представляют сборную Грузии. У родившейся в США Дэвис есть гражданство Грузии, а у Смолкина — Израиля. Фигуристы смогут выступить на чемпионате Европы.

Фото: Олег Бухарев/ТАСС

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев 7 июня 2023-го получил гражданство Казахстана. По словам Зуева, он готов выступать за сборную Казахстана.

«Юридически у меня действительно появилась возможность получить приглашение в сборную Казахстана, но в то же время я понимаю, что в случае приглашения мне понадобится время для адаптации, нужно будет лично пообщаться с тренерским штабом и познакомиться с партнерами по команде. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я очень рад, что такая возможность теперь есть», — добавил футболист.

Зуев, который родился в Кустанае (Костонае), начал свою профессиональную карьеру в «Спартаке», также выступал за «Ростов», «Рубин» и «Химки». В прошлом сезоне, который он начинал в «Химках», Зуев провел 24 матча в РПЛ. Футболист выступал за юниорские и молодежную сборную России, становился победителем Евро-2013 (для игроков до 17 лет).

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Российский гроссмейстер Александр Мотылев 14 июня 2023-го сменил спортивное гражданство на румынское. Мотылев в качестве тренера на протяжении карьеры работал с Сергеем Карякиным и мужской сборной России. Карякин заявил «РИА Новости», что перестал общаться с Мотылевым еще после начала военной операции на Украине.

В декабре 2022 года 43-летний Мотылев был включен в список кандидатов в сборную на 2023-й как тренер мужской команды и в резервный список как игрок в командных соревнованиях. Мотылев — чемпион России (2001), чемпион Европы (2014), на время перехода занимал 211-е место в рейтинге FIDE.

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Российская гимнастка Александра Максимова 5 июля 2023-го сменила спортивное гражданство на сирийское. За новую сборную Максимова выступила на Панарабских играх, которые прошли в Алжире.

Переход спортсменки журналисту Сергею Лисину подтвердил ее тренер Алексей Богданов. «К нам обратились представители Национального олимпийского комитета Сирии с просьбой о помощи в развитии спортивной гимнастики в их стране. И так как Александра не претендует на попадание в состав сборной России, мы приняли решение реализовать эту просьбу о помощи предложенным способом. Александра продолжает тренироваться и выступать внутри России с возможностью разово выехать и выступить за сборную Сирии за рубежом», — сказал он.

На чемпионате России этого года гимнастка выступала на двух снарядах из четырех (на брусьях и в опорном прыжке) и заняла 76-е место в квалификации многоборья. В командном турнире чемпионата страны сборная Владимирской области вместе с Максимовой заняла четвертое место.

Фото: Getty Images

Российские гимнастки Арина и Ксения Юняшины перешли в сборную Турции. «Мама сестер Юняшиных осенью прошлого года приняла решение переехать в Турцию на постоянное место жительства и собирала все документы. Ксения здесь выступала в индивидуальной программе, Арина — в групповых упражнениях. Но ни в каких списках сборных страны они не значились. Сейчас в Турции, как я знаю, они выступают в групповых упражнениях», — сказал президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

Сестры Юняшины вошли в состав сборной Турции в групповых упражнениях на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике, который стартовал 7 июля в Клуж-Напоке (Румыния).

Фото: URA.RU/TASS

Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко теперь выступает под флагом Австрии, об этом стало известно 9 июля 2023-го года в его профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

26-летний Алексеенко на момент перехода занимал 63-е место в рейтинге FIDE. Шахматист участвовал в турнире претендентов на матч за мировую шахматную корону в Екатеринбурге (2020), на который попал, получив wild card. Тогда Алексеенко занял седьмое место из восьми, набрав 5,5 очка в 14 партиях.

Фото: Zuma/TASS

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев с 27 июля 2023-го представляет Словению. Гроссмейстер заявил, что это было вынужденным решением.«Это решение, меняющее всю жизнь. Это вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», — сказал Федосеев.

Федосеев — абсолютный чемпион Европы по шахматам среди юношей до 18 лет (2013), третий призер первенства Европы и первенства мира среди юношей до 20 лет (2014), четвертьфиналист Кубка мира (2017). Он занимает 60-е место в рейтинге FIDE.

Фото: Xinhua / Global Look Press

Российский шахматист Антон Демченко теперь выступает под флагом Словении, об этом стало известно 28 июля. 35-летний Демченко является чемпионом Европы 2021 года. В рейтинге FIDE сейчас шахматист на момент перехода занимал 137-е место.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Серебряный призер юниорского чемпионата России по фигурному катанию Софья Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, об этом стало известно 4 августа 2023-го. По информации «Матч ТВ», фигуристка уже получила паспорт Казахстана.

В конце мая 2024-го года «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила 17-летней Самоделкиной перейти в сборную Казахстана.

Самоделкина тренировалась в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. В сезоне 2022-23 фигуристка выиграла этап Гран-при России в Самаре и стала второй на этапе в Сочи. На взрослом чемпионате России она заняла 11-е место, сезоном ранее была четвертой. На счету Самоделкиной также есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года.

Фото: Соцсети Сподаренко

Чемпионка России по плаванию 2018 года Софья Сподаренко с августа 2023-го выступает за команду Казахстана. Спортсменка, которая родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан), заявила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что смена спортивного гражданства была непростым, но осознанным выбором.

Сподаренко в последний раз выступала за сборную России в 2019 году на Универсиаде в Неаполе.

Фото: Соцсети Чигаева

Гроссмейстер Максим Чигаев 18 августа 2023-го получил испанское гражданство. В составе сборной России он становился победителем Всемирной шахматной олимпиады среди юношей до 16 лет (2012), также дважды был бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

Фото: Соцсети Сюгирова

Шахматист Санан Сюгиров, занимающий 31-е место в мировом рейтинге, с конца августа 2023-го представляет Венгрию. 30-летний уроженец Элисты является бронзовым призером чемпионата Европы (2018), победителем юношеских чемпионатов Европы и мира в разных возрастных категориях. В прошлом году Сюгиров стал вторым в суперфинале чемпионата России, хотя лидировал до последнего тура.

Российский гроссмейстер Никита Витюгов с 29 августа 2023-го выступает под флагом Великобритании.

36-летний спортсмен на вмомент перехода занимал 25-е место в рейтинге FIDE. Он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в другую сборную после разрешения FIDE менять спортивное гражданство за один день.Выше него в рейтинге только Ян Непомнящий (5), Сергей Карякин (12), Александр Грищук (18).

Витюгов является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2010, 2013), чемпионом России 2021 года.

Фото: Соцсети Ефремовой

Российская теннисистка Ксения Ефремова начала выступать под флагом Франции. 14-летняя спортсменка на момент перехода занимала 154‑е место в юниорском рейтинге ITF. За свою карьеру она выиграл пять юниорских турниров под эгидой ITF.

Ефремова с девяти лет тренируется во Франции в академии Патрика Муратоглу, бывшего тренера Серены Уильямс.

Фото: пресс-служба "Пари НН"

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян, который ранее выступал в «Пари НН» 30 августа 2023-го вошел в список 49 футболистов, вызванных в сборную России. Однако он отказался от приглашения ради выступления за национальную команду Армении.

«Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры, — заявил Севикян. — Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении».

Севикян выступал за юношеские сборные России практически всех возрастов. В молодежной сборной провел четыре матча.

Фото: Максим Киселев/ТАСС

13 сентября стало известно, что Союз конькобежцев России (СКР) согласовал переход многократного призера чемпионатов мира Елизаветы Голубевой в сборную Казахстана. Отмечается, что карантин на переход составит 24 месяца, а отчет срока начнется с 3 июля 2023 года.

На счету Голубевой шесть бронзовых медалей на чемпионатах мира, золото, серебро и две бронзы на чемпионатах Европы.

Фото: Getty Images

В начале июля действующая чемпионка России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров Кристина Силаева подала заявление в Союз конькобежцев России (СКР) с просьбой об освобождении от обязанностей члена российской сборной. После этого приказом Минспорта 23-летняя спортсменка была исключена из списка кандидатов в национальную команду.

Уже 13 сентября 2023-го стало известно, что она вместе с Голубевой перешла в сборную Казахстана.

Фото: Clive Mason / Getty Images

Российская теннисистка Элина Аванесян, занимающая 78-е место в мировом рейтинге, будет выступать за Армению. Об этом 10 июня заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян. «Элина Аванесян выступит под флагом Армении. Но пока нет ничего официального», — сказал министр.

По словам Гилояна, в Армении ждут, когда Аванесян получит гражданство страны, «чтобы все было официально».

21-летняя Аванесян родилась в Пятигорске. В этом сезоне она поднималась на 60-ю строчку рейтинга, дошла до третьего круга на Australian Open и четвертого круга «Ролан Гаррос», заработала почти $600 тыс. призовых. Она еще ни разу не побеждала на турнирах WTA.