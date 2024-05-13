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Губернатора Челябинской области признали лучшим руководителем клуба КХЛ

Губернатора Челябинской области Текслера признали лучшим руководителем клуба КХЛ
Впервые в истории приз имени Валентина Сыча получил руководитель региона. Текслер является президентом «Трактора»
Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов и губернатор Челябинской области, президент ХК &laquo;Трактор&raquo; Алексей Текслер (справа налево) во время церемонии вручения наград КХЛ.
Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов и губернатор Челябинской области, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер (справа налево) во время церемонии вручения наград КХЛ. (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Лучшим руководителем клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признали губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который является президентом «Трактора».

Впервые в истории приз имени Валентина Сыча получил руководитель региона. Награду Текслеру вручил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Трактор» в нынешнем сезоне сенсационно выбил из розыгрыша Кубка Гагарина московское «Динамо», победителя регулярного чемпионата и одного из фаворитов плей-офф. Серия завершилась со счетом 4–0 в пользу челябинской команды. В полуфинале «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 0–4.

Несмотря на успех, «Трактор» не стал продлевать контракт с главным тренером команды Алексеем Заварухиным.

Текслер возглавляет Челябинскую область с 2019 года.

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КХЛ Алексей Текслер ХК Трактор

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Для продажи

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На будущее

сформировать наследство
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