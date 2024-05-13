Губернатора Челябинской области признали лучшим руководителем клуба КХЛ
Лучшим руководителем клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признали губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который является президентом «Трактора».
Впервые в истории приз имени Валентина Сыча получил руководитель региона. Награду Текслеру вручил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
«Трактор» в нынешнем сезоне сенсационно выбил из розыгрыша Кубка Гагарина московское «Динамо», победителя регулярного чемпионата и одного из фаворитов плей-офф. Серия завершилась со счетом 4–0 в пользу челябинской команды. В полуфинале «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 0–4.
Несмотря на успех, «Трактор» не стал продлевать контракт с главным тренером команды Алексеем Заварухиным.
Текслер возглавляет Челябинскую область с 2019 года.
Победителем плей-офф стал магнитогорский «Металлург», а самым ценным игроком сезона КХЛ — нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, который побил рекорд результативности лиги за сезон.
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