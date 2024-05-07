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КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Козырев, Никитин и Разин стали номинантами на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ
Церемония награждения состоится 13 мая. На приз претендуют Андрей Козырев, Игорь Никитин и Андрей Разин
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 2023/24.

В тройку вошли Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

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Козырев в свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера вместе с «Северсталью» вышел в плей-офф с пятого места Западной конференции. Всего команда одержала 35 побед в 70 матчах.

Никитин в прошедшем сезоне стал третьим тренером, сыгравшим в четырех финалах Кубка Гагарина, третьим тренером по победам в плей-офф, а «Локомотив» впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина.

Разин в свой восьмой сезон в КХЛ впервые смог одержать победу в серии плей-офф, а затем привел «Металлург» к третьему Кубку Гагарина.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Андрей Разин

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