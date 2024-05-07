КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 2023/24.
В тройку вошли Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).
Козырев в свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера вместе с «Северсталью» вышел в плей-офф с пятого места Западной конференции. Всего команда одержала 35 побед в 70 матчах.
Никитин в прошедшем сезоне стал третьим тренером, сыгравшим в четырех финалах Кубка Гагарина, третьим тренером по победам в плей-офф, а «Локомотив» впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина.
Разин в свой восьмой сезон в КХЛ впервые смог одержать победу в серии плей-офф, а затем привел «Металлург» к третьему Кубку Гагарина.
Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая.
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