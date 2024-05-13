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Американцы потерпели второе поражение на чемпионате мира по хоккею

США уступили Словакии на чемпионате мира по хоккею, проиграв второй матч из трех
Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу словаков. В параллельном матче финны победили норвежцев — 4:1
Фото: imago / imago-images.de / Global Look Press
Фото: imago / imago-images.de / Global Look Press

Сборная США проиграла в овертайме команде Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Чехии.

Матч группы B в Остраве завершился со счетом 5:4 (2:0, 2:1, 0:3, 1:0).

Американцы уступали на протяжении почти всего матча, отыграли отставание в три шайбы и на 57-й минуте смогли сравнять счет, переведя игру в овертайм. Однако в дополнительное победу словакам принес Милош Келемен (64-я минута).

Американцы ранее на турнире проиграли шведам (2:5) и победили немцев (6:1), у них четвертое место в группе.

Словаки, в составе которых снова нет игроков КХЛ, выиграли два матча из трех и занимают второе место в группе.

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В параллельном матче сборная Финляндии обыграла норвежцев со счетом 4:1 и возглавила турнирную таблицу группы А.

Сборную России в этом году в третий раз подряд не допустила на чемпионат мира международная федерация (IIHF).

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Анна Сатдинова
Хоккей Чемпионат мира по хоккею
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