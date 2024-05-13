Американцы потерпели второе поражение на чемпионате мира по хоккею
Сборная США проиграла в овертайме команде Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Матч группы B в Остраве завершился со счетом 5:4 (2:0, 2:1, 0:3, 1:0).
Американцы уступали на протяжении почти всего матча, отыграли отставание в три шайбы и на 57-й минуте смогли сравнять счет, переведя игру в овертайм. Однако в дополнительное победу словакам принес Милош Келемен (64-я минута).
Американцы ранее на турнире проиграли шведам (2:5) и победили немцев (6:1), у них четвертое место в группе.
Словаки, в составе которых снова нет игроков КХЛ, выиграли два матча из трех и занимают второе место в группе.
В параллельном матче сборная Финляндии обыграла норвежцев со счетом 4:1 и возглавила турнирную таблицу группы А.
Сборную России в этом году в третий раз подряд не допустила на чемпионат мира международная федерация (IIHF).
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