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Умер вице-чемпион Олимпиады и ученый Евгений Браго

Умер вице-чемпион Олимпиады-1952 по гребле и российский ученый Евгений Браго
Евгений Браго взял серебро на Играх в Хельсинки в составе восьмерки с рулевым и побеждал на европейских первенствах 1953–1955 годов. После окончания спортивной карьеры посвятил себя науке
Евгений Браго
Евгений Браго (Фото: Телеграм-канал Федерации гребного спорта России)

Серебряный призер Олимпийских игр 1952 года в академической гребле Евгений Браго умер в возрасте 95 лет, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Браго — многократный чемпион Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР, доктор технических наук.

На Играх в Хельсинки Браго стал вице-чемпионом в соревнованиях восьмерок с рулевым.

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После окончания спортивной карьеры Браго занялся наукой и преподаванием. В 1979 году защитил докторскую диссертацию, много лет работал в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, где был деканом и профессором. На его счету более 40 изобретений.

Браго — заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996), лауреат премии правительства в области науки и техники.

Федерация выразила соболезнования в связи со смертью Браго.

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Анна Сатдинова
академическая гребля
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