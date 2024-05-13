Умер вице-чемпион Олимпиады и ученый Евгений Браго
Серебряный призер Олимпийских игр 1952 года в академической гребле Евгений Браго умер в возрасте 95 лет, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.
Браго — многократный чемпион Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР, доктор технических наук.
На Играх в Хельсинки Браго стал вице-чемпионом в соревнованиях восьмерок с рулевым.
После окончания спортивной карьеры Браго занялся наукой и преподаванием. В 1979 году защитил докторскую диссертацию, много лет работал в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, где был деканом и профессором. На его счету более 40 изобретений.
Браго — заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996), лауреат премии правительства в области науки и техники.
Федерация выразила соболезнования в связи со смертью Браго.
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