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ЦСКА и «Динамо» сыграют с сербскими клубами в «Братском кубке»

ЦСКА и «Динамо» сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК в «Братском кубке»
Товарищеский футбольный турнир пройдет с 3 по 7 июля. В матчах смогут принять участие также ветераны и известные болельщики команд
Фото: Телеграм-канал ФК «‎Динамо» (Москва)
Фото: Телеграм-канал ФК «‎Динамо» (Москва)

Московские «Динамо» и ЦСКА встретятся с белградскими ОФК и «Партизаном» на предсезонном турнире в Москве, сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Футбольный турнир будет носить название «Братский кубок» и пройдет с 3 по 7 июля.

Всего запланировано четыре матча, в них смогут также сыграть ветераны клубов и звездные болельщики.

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что «будет больше братских смыслов».

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«Хотим провести турнир в пять дней. Московские клубы играют с клубами из Белграда, но не играют друг с другом. Очки будут начисляться городам — Москве и Белграду. По итогам последнего матча команды из города‑победителя получают по кубку», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».

Российские клубы отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года.

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Футбол Сербия ФК Динамо Москва ФК ЦСКА
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