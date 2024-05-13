ЦСКА и «Динамо» сыграют с сербскими клубами в «Братском кубке»
Московские «Динамо» и ЦСКА встретятся с белградскими ОФК и «Партизаном» на предсезонном турнире в Москве, сообщает пресс-служба «бело-голубых».
Футбольный турнир будет носить название «Братский кубок» и пройдет с 3 по 7 июля.
Всего запланировано четыре матча, в них смогут также сыграть ветераны клубов и звездные болельщики.
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что «будет больше братских смыслов».
«Хотим провести турнир в пять дней. Московские клубы играют с клубами из Белграда, но не играют друг с другом. Очки будут начисляться городам — Москве и Белграду. По итогам последнего матча команды из города‑победителя получают по кубку», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».
Российские клубы отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года.
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