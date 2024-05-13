УЕФА назвал судейские бригады на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Словенец Славко Винчич назначен главным арбитром финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия», сообщила пресс-служба УЕФА.
Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.
Винчич в 2022 году судил финал Лиги Европы, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Глазго Рейнджерс» (1:1, 5:4 пен.).
Финал Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» 22 мая в Дублине доверили румыну Иштвану Ковачу, который в 2022-м обслуживал решающий матч Лиги конференций между «Ромой» и «Фейенордом» (1:0).
На финале третьего по уровню еврокубка, Лиги конференций, будет работать бригада португальца Артура Соареша Диаша.
Матч между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» пройдет в Афинах 29 мая.
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