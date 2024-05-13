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Отец Фьюри разбил лицо, ударив головой члена команды Усика

Отец Тайсона Фьюри разбил лицо в потасовке с членом команды Александра Усика
Бой пройдет в Эр-Рияде 18 мая. Отец Фьюри вернулся к тренировкам сына спустя год. Перед встречей с журналистами он повздорил с командой Александра Усика и ударил одного из ее членов головой, получив рассечение
Тайсон Фьюри (в центре) и его отец Джон (справа)
Тайсон Фьюри (в центре) и его отец Джон (справа) (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри устроил потасовку с членом команды украинского боксера Александра Усика перед объединительным боем в Эр-Рияде, пишет TalkSport.

Боксеры и их команды встретились в понедельник в отеле перед интервью со СМИ.

Причина потасовки не известна, но в какой-то момент Джон Фьюри ударил головой члена команды украинца, а потом начал кричать на другого, пытаясь продолжить конфликт, но его увели. На лице у Фьюри-старшего была кровь из-за рассечения.

Отец боксера после инцидента обратился к присутствующими со словами: «Самое великое шоу на земле началось в Саудовской Аравии».

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Джон Фьюри участвовал в подготовке сына к бою впервые за год, после того как ранее поссорился с его тренером Шугархиллом Стюардом.

Бой между Фьюри и Усиком пройдет 18 мая.

На кону будет титул WBC Фьюри и пояса WBA, WBO и IBF Усика. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, первым со времен Леннокса Льюса (1999 год).

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Анна Сатдинова
бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
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