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Украинский боксер Ломаченко завоевал два чемпионских титула

Украинец Ломаченко победил Камбососа и завоевал титулы IBF и IBO в легком весе
Двукратный олимпийский чемпион победил австралийца Джорджа Камбососа и получил титулы IBF и IBO в легком весе
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Украинский боксер Василий Ломаченко победил австралийца Джорджа Камбососа в чемпионском бою, который прошел в Перте (Австралия).

Бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 11‑м раунде.

На кону стоял вакантный чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе, а также принадлежащий Камбососу титул по версии Международной боксерской организации (IBO).

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36-летний Ломаченко в своем последнем бою в мае 2023 года уступил единогласным решением судей американцу Девину Хейни, который тогда был абсолютным чемпионом мира в легком весе. Позднее американец перешел в первый полусредний вес.

На счету Ломаченко, двукратного олимпийского чемпиона, теперь 18 побед и три поражения на профессиональном ринге. У 30-летнего Камбососа 21 победа и три поражения.

Ломаченко является бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. Он потерял три титула в октябре 2020 года, уступив американцу Теофимо Лопесу. Камбосос владел поясами WBA, IBF и WBO, но потерял их в бою с Хейни.

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