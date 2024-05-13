Российские киберспортсмены отказались проходить отбор на ЧМ без флага

Российские киберспортсмены не будут проходить отбор на чемпионат мира без флага

Международная федерация поставила перед российской стороной ультиматум — заставить спортсменов играть без флага или пропустить отбор. Членство России в IESF приостановлено с января из-за жалобы украинцев

Фото: Henning Kaiser / dpa / Global Look Press

Киберспортсмены из России пропустят квалификацию чемпионата мира из-за нежелания подписывать отказ от национального флага. Как заявили «РИА Новости» в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России (ФКС России), такое требование международной федерации (IESF) является неправомерным.

В августе прошлого года IESF вернула россиянам флаг, после чего все украинцы снялись с чемпионата мира, а украинская федерация позднее пригрозила выходом из организации. В январе после жалобы украинской стороны на то, что ФКС России начала работать в присоединившихся в 2022 году регионах, IESF приостановила членство России.

«Генсек IESF (Бобан Тотовски) поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага за всех участвующих спортсменов, либо не участвовать в чемпионате мира. Такие действия полностью противоречат решению съезда IESF», — заявили в пресс-службе ФКС.

Там отметили, что российская сторона предоставила правлению организации все необходимые документы. Но секретариат уведомил ее, что «ультиматум о том, что ФКС России сама должна заставить игроков играть без флага, продолжит свое действие до 15 мая».

Европейская квалификация пройдет в июле.

В IESF, созданную в 2008 году, входит 143 страны, организация базируется в Южной Корее.

Организация проводит чемпионаты мира по таким играм, как Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Tekken 7, eFootball, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, но крупнейшие турниры по киберспорту, такие как The International, проводятся разработчиками игр.