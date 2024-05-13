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Бывшая российская бегунья оспорила лишение медали ОИ из-за Родченкова

Сменившая паспорт бегунья Гулиева оспорила лишение медали ОИ из-за Родченкова
Екатерина Гулиева (Поистогова) не согласилась с тем, что в апреле ее второй раз отстранили за допинг из-за скандала с московской лабораторией, на этот раз с лишением серебра Олимпиады
Екатерина Гулиева
Екатерина Гулиева (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бегунья Екатерина Гулиева (ранее — Завьялова, Поистогова), с 2021 года выступающая за Турцию, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на лишение серебра Олимпиады на основе базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщила пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Гулиева стала третьей на Играх в Лондоне на дистанции 800 метров, а после дисквалификации за допинг Марии Савиновой получила серебро.

В 2015 году ее отстранили на два года на основании доклада Ричарда Макларена, но CAS сохранил ей медаль. Однако в апреле 2024-го ВФЛА сообщила, что Гулиева дисквалифицирована еще на два года (до 27 марта 2026 года, с зачетом ранее отбытого двухлетнего срока), а ее результаты с 17 июля 2012-го по 20 октября 2014 года, аннулируются, в том числе медаль Игр.

Если Гулиева проиграет апелляцию, серебро получит кенийка Памела Джелимо, а бронзу — американка Алисия Монтано.

Финалистку юниорского Уимблдона поймали на том же допинге, что у Валиевой
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Никола Бартункова (справа)

В январе российский чемпион мира по пятиборью Илья Фролов сообщил, что смог добиться снятия обвинений в сокрытии допинга в свой адрес, которые были основаны на докладе Макларена.

LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019 году WADA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.

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Теги
Анна Сатдинова
легкая атлетика Григорий Родченков допинг CAS
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