 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Зенит» победил «Краснодар» в «чемпионском» матче РПЛ

«Зенит» победил «Краснодар» в «чемпионском» матче и укрепился в лидерах РПЛ
Петербуржцы пропустили первыми от «Краснодара» на 16-й минуте, но в итоге победили со счетом 2:1. «Зенит» теперь оторвался от занимающих второе место в турнирной таблице краснодарцев на четыре очка
Фото: Степан Ноздрев / ТАСС
Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:1 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (48-я минута) и Артур (64). У проигравших отличился Лукас Оласа (16).

Кассьерра с 16 голами является лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона. На втором месте Джон Кордоба из «Краснодара» (11).

На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Краснодара» Витор Тормена.

«Зенит» не проигрывает «Краснодару» в 12 матчах в РПЛ с момента назначения Сергея Семака — худшая серия «Краснодара» без побед против определенного соперника в чемпионате России, сообщает Opta.

Также «Краснодар» неизменно пропускает в последних 16 матчах против «Зенита» в РПЛ (в среднем два гола за игру) — их худшая подобная серия против определенного соперника в высшем дивизионе.

«Зенит» набрал 47 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на второй строчке с 43 очками.

В следующем туре «Зенит» 21 апреля примет «Оренбург», «Краснодар» двумя днями ранее дома сыграет с воронежским «Факелом».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Краснодар
Материалы по теме
«Зенит» подходит к матчу за чемпионство без лидера. Интриги тура РПЛ
Спорт
«Балтика» забила «Ахмату» пять голов в первом тайме матча РПЛ
Спорт
РПЛ назвала лучший гол марта
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
«Зенит» победил «Краснодар» в «чемпионском» матче РПЛ Спорт, 19:00
Губернатор заявил о начале максимального пика паводка в Оренбурге Общество, 18:58
Улицы Нальчика затопило после сильного ливня с градом. Видео Общество, 18:52
Рогов сообщил об обстреле Токмака из РСЗО Политика, 18:23
«Балтика» нанесла «Ахмату» крупнейшее поражение в истории Спорт, 18:22
МИД Киргизии поспорил с МВД России о визите полиции к жене дипломата Политика, 18:16
В результате падения кабинки фуникулера в турецкой Анталье погиб человек Общество, 18:11
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Минобороны сообщило о сдаче в плен бойцов ВСУ около Водяного в ДНР Политика, 17:53
Германия поставит Украине еще один Patriot Политика, 17:36
Богомаз сообщил о пострадавшей при обстреле поселка в Брянской области Политика, 17:35
«Балтика» забила «Ахмату» пять голов в первом тайме матча РПЛ Спорт, 17:30
При ударе по машиностроительному заводу в Луганске пострадали 9 человек Политика, 17:23
«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области Общество, 17:19
Мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание владимирского правительства Общество, 17:12