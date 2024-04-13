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«Манчестер Сити» разгромил аутсайдера и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Лутон» 5:1 и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Встреча против «Лутона» завершилась со счетом 5:1. Команда остается во главе АПЛ как минимум до воскресенья
Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo;
Игроки «Манчестер Сити» (Фото: Matt McNulty / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Лутон Таун» со счетом 5:1 в домашнем матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Матео Ковачич (64-я минута), Эрлинг Холанд (76-я, с пенальти), Жереми Доку (87-я) и Йошко Гвардиол (90-я+3). Также автогол на счету защитника «Лутона» Даики Хасиоки (2-я). У проигравших отличился Росс Баркли (81-я).

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Фото: Alex Livesey / Getty Images

«Манчестер Сити» вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка. На счету «Ливерпуля» и «Арсенала» по 71 очку, они свои матчи 33-го тура проведут в воскресенье. «Лутон» занимает 18-е место с 25 очками.

«Манчестер Сити» 25 апреля в гостях сыграет с «Брайтоном» в перенесенном матче 29-го тура.

Кроме того, 17 апреля команду дома ждет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Первая встреча завершилась со счетом 3:3.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити
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