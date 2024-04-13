«Балтика» забила «Ахмату» пять голов в первом тайме матча РПЛ
Грозненский «Ахмат» пропустил пять голов от калининградской «Балтики» в первом тайме домашнего матча 24-го тура РПЛ.
Голы забили Анхело Энрикес (4-я минута), Алекс Фернандес (8, 41), Юрий Ковалев (11) и Виталий Лисакович (34).
Как сообщает Opta, это лишь седьмой случай в РПЛ в XXI веке, когда одна команда забила другой пять голов за первый тайм, и первый для гостевой команды.
«Балтика» забила больше голов, чем за первые 11 гостевых матчей в этом сезоне (4). «Ахмат» только один раз в своей истории пропускал пять голов в Грозном в чемпионате (за весь матч), это было в 2005 году против «Рубина» (1:5).
В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» сейчас занимает 13-е место, «Балтика» — 16-е.
В «Ахмате» в начале апреля сменился главный тренер. Команду вместо Мирослава Ромащенко возглавил Магомед Адиев.