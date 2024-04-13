«Спартак» проиграл аутсайдеру чемпионата России в день рождения Абаскаля
Футболисты московского «Спартака» проиграли «Сочи» со счетом 0:1 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил марокканский защитник Яхья Аттият-Алла (76-я минута).
Главному тренеру «Спартака» Гальермо Абаскалю 13 апреля исполнилось 35 лет.
«Сочи» в декабре возглавил испанец Роберто Морено, бывший тренер «Монако», «Гранады» и сборной Испании. После возобновления чемпионата РПЛ «Сочи» четыре раза сыграл вничью в чемпионате, а также вылетел из Кубка России, уступив «СКА-Хабаровску» в серии пенальти. Таким образом, это первая победа Морено во главе «Сочи».
Последним марокканцем, забивавшим в чемпионате России, был Исмаэль Айссати в 2015 году за «Терек».
«Сочи» ни разу не проиграл в пяти домашних матчах против «Спартака» в РПЛ (четыре победы) — общий счет 7:1. Ни против одной другой команды «Спартак» не проводил так же много матчей на выезде без единой победы, сообщает Opta.
«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 18 очками поднялся с последней на предпоследнюю, 15-ю строчку.
В следующем туре «Спартак» 21 апреля в гостях сыграет с «Ростовом», «Сочи» в тот же день примет екатеринбургский «Урал».