«Спартак» проиграл аутсайдеру чемпионата России в день рождения Абаскаля

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ в день рождения Абаскаля

Встреча против «Сочи» завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 76-й минуте забил защитник сборной Марокко Яхья Аттият-Алла

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Футболисты московского «Спартака» проиграли «Сочи» со счетом 0:1 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил марокканский защитник Яхья Аттият-Алла (76-я минута).

Главному тренеру «Спартака» Гальермо Абаскалю 13 апреля исполнилось 35 лет.

«Сочи» в декабре возглавил испанец Роберто Морено, бывший тренер «Монако», «Гранады» и сборной Испании. После возобновления чемпионата РПЛ «Сочи» четыре раза сыграл вничью в чемпионате, а также вылетел из Кубка России, уступив «СКА-Хабаровску» в серии пенальти. Таким образом, это первая победа Морено во главе «Сочи».

Последним марокканцем, забивавшим в чемпионате России, был Исмаэль Айссати в 2015 году за «Терек».

«Сочи» ни разу не проиграл в пяти домашних матчах против «Спартака» в РПЛ (четыре победы) — общий счет 7:1. Ни против одной другой команды «Спартак» не проводил так же много матчей на выезде без единой победы, сообщает Opta.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 18 очками поднялся с последней на предпоследнюю, 15-ю строчку.

В следующем туре «Спартак» 21 апреля в гостях сыграет с «Ростовом», «Сочи» в тот же день примет екатеринбургский «Урал».