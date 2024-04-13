Украинский форвард возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Испании

Форвард «Жироны» Артем Довбик в матче с «Атлетико» забил 17-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги. Тем не менее его клуб уступил мадридцам со счетом 1:3

Артем Довбик (слева) (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Жирону» со счетом 3:1 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голы забили Антуан Гризманн (34-я минута — с пенальти, 50) и Анхель Корреа (45+6). У проигравших отличился Артем Довбик (4).

Форвард сборной Украины вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании нынешнего сезона. На счету Довбика 17 голов в 29 матчах. Он обошел Джуда Беллингема («Реал») и Анте Будимира («Осасуна»), у которых по 16 голов.

В декабре Довбик, который перешел в испанский клуб летом 2023-го, был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 61 очко. «Жирона» расположилась на третьей строчке с 65 очками.

В следующем туре «Атлетико» 21 апреля в гостях сыграет с «Алавесом», «Жирона» днем ранее примет «Кадис».