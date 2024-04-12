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«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с логотипом певицы Karol G

«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с логотипом певицы Karol G
Это сделано в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify, который является титульным спонсором каталонцев. Матч 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом» пройдет 21 апреля
Фото: fcbarcelona.com
Фото: fcbarcelona.com

«Барселона» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 32-го тура чемпионата Испании в футболках с логотипом колумбийской певицы Кароль Джи (Karol G). Об это сообщается на сайте клуба.

Karol G последние четыре года является самой прослушиваемой в мире исполнительницей из Латинской Америки на Spotify, ее песни есть в более чем 100 млн плейлистов, созданных пользователями стримингового сервиса.

Логотип Karol G сделал в виде сердца из шипов — такая же татуировка есть на руке певицы.

Фото: fcbarcelona.com
Фото: fcbarcelona.com

Spotify является титульным спонсором «Барселоны». Каталонский клуб уже несколько раз играл в футболках с логотипами различных музыкантов, например группы Rolling Stones или рэпера Дрэйка.

Матч против «Реала» состоится 21 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

О спонсорском контракте со шведским стриминговым сервисом «Барселона» объявила в марте 2022 года. В июле того же года клуб изменил название стадиона на «Spotify Камп Ноу». Стоимость контракта со Spotify составляет €280 млн за четыре года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Барселона Реал Мадрид футболка
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