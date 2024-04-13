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Второй финалист плей-офф КХЛ определится в седьмом матче серии 1/2 финала

«Металлург» и «Автомобилист» определят финалиста плей-офф КХЛ в седьмом матче
Счет в серии 1/2 финала между «Автомобилистом» и «Металлургом» стал 3–3. Решающий матч пройдет 15 апреля в Магнитогорске. Ранее в финал вышел ярославский «Локомотив»
Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 3:5 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Трямкин (6-я минута), Артем Каштанов (27), Алексей Макеев (28), Денис Баранцев (32) и Стефан Да Коста (38). У проигравших отличились Данила Юров (30), Денис Зернов (39) и Роман Канцеров (42).

Счет в серии до четырех побед стал 3–3. Решающий матч состоится 15 апреля в Магнитогорске.

Судье попали коньком в лицо в матче плей-офф КХЛ
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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ранее в финал Кубка Гагарина вышел ярославский «Локомотив».

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции, «Автомобилист» был пятым.

Екатеринбуржцы в первом раунде Кубка Гагарина победили казанский «Ак Барс» (4–2), финалиста прошлого сезона. В 1/4 финала «Автомобилист» в пяти встречах обыграл петербургский СКА.

«Металлург» в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2), в четвертьфинале в шести матчах оказался сильнее московского «Спартака».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Автомобилист ХК Металлург Магнитогорск
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