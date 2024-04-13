Тренер «Реал Сосьедад» заявил, что Захарян становится игроком топ-уровня

Иманоль Альгуасиль отметил, что у футболиста сборной России огромный потенциал, который не замечали

Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Главный тренер испанского «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль похвалил полузащитника сборной России Арсена Захаряна за достигнутый прогресс в игре.

«Я вижу, что у Захаряна все хорошо. Я предупреждал вас, что у него огромный потенциал, который не замечали. Ему было трудно адаптироваться, но, как только он прошел этот процесс, он становится игрок топ-уровня», — цитирует Альгуасиля Mundo Deportivo.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за €12 млн.

15 марта Захарян забил свой первый гол в составе испанского клуба. Он отличился в матче против «Кадиса». Всего на счету 20-летнего полузащитника 32 матча, один гол и две результативные передачи за «Реал Сосьедад».

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведет 14 апреля дома с «Альмерией» в 31-м туре чемпионата Испании.