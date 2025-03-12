Глава FIS назвал позором скандал с читерством с формой на ЧМ в Норвегии
Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш считает позором скандал с мошенничеством с экипировкой сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира в Тронхейме. Об этом он заявил NRK.
«Я глубоко потрясен событиями, произошедшими во время соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. Уважение и справедливость являются основными ценностями нашего вида спорта, гарантирующими победу лучшего спортсмена на основе заслуг. Тут абсолютно нет места для манипуляций. Позор, что этот инцидент произошел на историческом чемпионате мира в Тронхейме с рекордным количеством зрителей», — сказал Элиаш.
По словам главы FIS, еще более неприемлемо то, что эти махинации бросают тень на чемпионат и всех спортсменов, которые честно боролись за победу.
В Тронхейме двух олимпийских чемпионов, Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, дисквалифицировали с соревнований на большом трамплине, при этом Линдвик потерял серебро. На норвежцев пожаловались три другие сборные. После проверки выяснилось, что костюмы спортсменов были перешиты.
Позднее руководитель команды Ян-Эрик Ольбу признал, что в костюмы спортсменов вшили дополнительно более жесткую нить. Это сделало швы менее эластичными и могло дать спортсменам преимущество в планировании после прыжка.
FIS начала расследование в отношении норвежской команды. Главного тренера сборной Норвегии Магнуса Бревига и портного команды Адриана Ливелтена отстранили, один из спонсоров сборной, юридическая компания Help, досрочно расторг контракт.
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