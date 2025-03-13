 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Последним участником 1/4 финала Лиги чемпионов стал «Реал», победивший мадридский «Атлетико»
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

Мадридский «Реал» стал последней командой, которая пробилась в четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала «Реал» сыграл с другой командой из Мадрида — «Атлетико». Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико» — на первой минуте забил Конор Галлахер (2:2 по сумме двух встреч). В послематчевой серии пенальти «Реал» победил со счетом 4:3.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» — «Интер»;

«Пари Сен-Жермен» — «Астон Вилла»;

«Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд);

«Арсенал» — «Реал».

Первые матчи будут сыграны 8–9 апреля, ответные — 15–16 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Действующий чемпион Лиги — «Реал».

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Арсенал Лондон ПСЖ Астон Вилла ФК Барселона Боруссия Дортмунд ФК Бавария ФК Интер Милан Реал Мадрид
Материалы по теме
Клуб вратаря сборной России сенсационно победил фаворита Лиги чемпионов
Спорт
Клуб Слуцкого вылетел из азиатской Лиги чемпионов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
США отложили пуск космического корабля Crew Dragon с россиянином на бортуТехнологии и медиа, 02:33
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопроводаПолитика, 02:18
Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт, 02:14
«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионовСпорт, 02:12
Алаудинов сообщил о потерях «Ахмата» при освобождении Курской областиПолитика, 02:05
ООН предупредила о множестве смертей без иностранной помощи от СШАОбщество, 01:30
Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы РоссииПолитика, 01:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в МосквеОбщество, 00:58
Трамп заявил о плюсах и минусах прекращения огня на Украине для РоссииПолитика, 00:34
Белый дом сообщил о беседе Уолтца с российским коллегойПолитика, 00:16
Аудиторы обнаружили половину кино «Мосфильма» за балансом киностудииТехнологии и медиа, 00:00
Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской областиПолитика, 12 мар, 23:59
Пять человек погибли при пожаре в административном здании в БлаговещенскеОбщество, 12 мар, 23:43
Рубио оценил сроки начала перемирия на Украине при согласии РоссииПолитика, 12 мар, 23:37