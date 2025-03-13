Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Последним участником 1/4 финала Лиги чемпионов стал «Реал», победивший мадридский «Атлетико»

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Мадридский «Реал» стал последней командой, которая пробилась в четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала «Реал» сыграл с другой командой из Мадрида — «Атлетико». Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико» — на первой минуте забил Конор Галлахер (2:2 по сумме двух встреч). В послематчевой серии пенальти «Реал» победил со счетом 4:3.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» — «Интер»;

«Пари Сен-Жермен» — «Астон Вилла»;

«Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд);

«Арсенал» — «Реал».

Первые матчи будут сыграны 8–9 апреля, ответные — 15–16 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Действующий чемпион Лиги — «Реал».