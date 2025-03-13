 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу "Атлетико". Поскольку в первой игре «Реал» победил со счетом 2:1, было назначено дополнительное время, а затем серия пенальти
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

«Реал» в серии пенальти обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико» — на 27-й секунде забил Конор Галлахер. На 70-й минуте форвард «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

Клуб вратаря сборной России сенсационно победил фаворита Лиги чемпионов
Спорт
Фото:Julian Finney / Getty Images

Поскольку в первой игре «Реал» победил со счетом 2:1, было назначено дополнительное время, в течение которого команды не выявили победителя, и серия пенальти. Счет по пенальти — 4:3.

В послематчевой серии пенальти гол игрока «Атлетико» Хулиана Альвареса был отменен после просмотра VAR: футболист поскользнулся и случайно допустил двойное касание мяча. Также свой удар в составе «Атлетико» не реализовал Маркос Льоренте. У «Реала» не смог забить защитник Лукас Васкес. В результате «Реал» вышел в 1/4 финала турнира.

Забитый мяч Галлахера стал самым быстрым голом, который был реализован английским игроком в матче Лиги чемпионов, и самым быстрым голом, забитым игроком «Атлетико Мадрид» за всю историю турнира.

Кроме того, по итогам параллельных матчей в следующие раунды вышли дортмундская «Боруссия», «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал».

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Реал Мадрид Атлетико Мадрид Лига Чемпионов
Материалы по теме
Клуб вратаря сборной России сенсационно победил фаворита Лиги чемпионов
Спорт
Голы Мбаппе и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Райо Вальекано»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
США отложили пуск космического корабля Crew Dragon с россиянином на бортуТехнологии и медиа, 02:33
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопроводаПолитика, 02:18
Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт, 02:14
«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионовСпорт, 02:12
Алаудинов сообщил о потерях «Ахмата» при освобождении Курской областиПолитика, 02:05
ООН предупредила о множестве смертей без иностранной помощи от СШАОбщество, 01:30
Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы РоссииПолитика, 01:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в МосквеОбщество, 00:58
Трамп заявил о плюсах и минусах прекращения огня на Украине для РоссииПолитика, 00:34
Белый дом сообщил о беседе Уолтца с российским коллегойПолитика, 00:16
Аудиторы обнаружили половину кино «Мосфильма» за балансом киностудииТехнологии и медиа, 00:00
Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской областиПолитика, 12 мар, 23:59
Пять человек погибли при пожаре в административном здании в БлаговещенскеОбщество, 12 мар, 23:43
Рубио оценил сроки начала перемирия на Украине при согласии РоссииПолитика, 12 мар, 23:37