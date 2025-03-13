«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу "Атлетико". Поскольку в первой игре «Реал» победил со счетом 2:1, было назначено дополнительное время, а затем серия пенальти

Фото: Global Look Press

«Реал» в серии пенальти обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико» — на 27-й секунде забил Конор Галлахер. На 70-й минуте форвард «Реала» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

Поскольку в первой игре «Реал» победил со счетом 2:1, было назначено дополнительное время, в течение которого команды не выявили победителя, и серия пенальти. Счет по пенальти — 4:3.

В послематчевой серии пенальти гол игрока «Атлетико» Хулиана Альвареса был отменен после просмотра VAR: футболист поскользнулся и случайно допустил двойное касание мяча. Также свой удар в составе «Атлетико» не реализовал Маркос Льоренте. У «Реала» не смог забить защитник Лукас Васкес. В результате «Реал» вышел в 1/4 финала турнира.

Забитый мяч Галлахера стал самым быстрым голом, который был реализован английским игроком в матче Лиги чемпионов, и самым быстрым голом, забитым игроком «Атлетико Мадрид» за всю историю турнира.

Кроме того, по итогам параллельных матчей в следующие раунды вышли дортмундская «Боруссия», «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал».

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.