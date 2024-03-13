CIES: «Зенит» вошел в топ-20 лучших клубов в мире по эффективности ударов

«Зенит» вошел в топ-20 лучших клубов в мире по эффективности ударов

В рейтинге Международного центра спортивных исследований (CIES) российский клуб занял 17-е место. Петербургский клуб в среднем за матч забивал на 0,41 гола больше, чем ожидалось. Лидирует в рейтинге греческий ПАОК

Игроки «Зенита» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг футбольных клубов по эффективности ударов без учета пенальти в нынешнем сезоне.

CIES рассматривал команды из 54 различных чемпионатов. Эффективность рассчитывалась на основе среднего количества голов за матч и ожидаемых голов.

Петербургский «Зенит» занял в рейтинге 17-е место. Российская команда забивала 1,9 гола за матч без учета пенальти, что на 0,41 больше, чем ожидалось (1,49).

Первое место занял ПАОК, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Эффективность греческого клуба составляет +0,69 (2,41 гола при 1,72 ожидаемых). В топ-5 также входят португальский «Спортинг» (+0,59; 2,75 — 2,16), итальянская «Рома» (+0,52; 1,61 — 1,09), польская «Ягеллония» (+0,51; 2,00 — 1,49) и швейцарский «Сьон» (+0,49; 1,92 — 1,43).

Худший показатель у «Мельбурн Сити» (-0,63; 1,40 — 2,03). Чуть выше находятся французские «Ницца» (-0,56; 0,84 — 1,40) и «Лион» (-0,49; 1,00 — 1,49).