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«Зенит» вошел в топ-20 лучших клубов в мире по эффективности ударов

CIES: «Зенит» вошел в топ-20 лучших клубов в мире по эффективности ударов
В рейтинге Международного центра спортивных исследований (CIES) российский клуб занял 17-е место. Петербургский клуб в среднем за матч забивал на 0,41 гола больше, чем ожидалось. Лидирует в рейтинге греческий ПАОК
Игроки &laquo;Зенита&raquo;
Игроки «Зенита» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг футбольных клубов по эффективности ударов без учета пенальти в нынешнем сезоне.

CIES рассматривал команды из 54 различных чемпионатов. Эффективность рассчитывалась на основе среднего количества голов за матч и ожидаемых голов.

Петербургский «Зенит» занял в рейтинге 17-е место. Российская команда забивала 1,9 гола за матч без учета пенальти, что на 0,41 больше, чем ожидалось (1,49).

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Первое место занял ПАОК, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Эффективность греческого клуба составляет +0,69 (2,41 гола при 1,72 ожидаемых). В топ-5 также входят португальский «Спортинг» (+0,59; 2,75 — 2,16), итальянская «Рома» (+0,52; 1,61 — 1,09), польская «Ягеллония» (+0,51; 2,00 — 1,49) и швейцарский «Сьон» (+0,49; 1,92 — 1,43).

Худший показатель у «Мельбурн Сити» (-0,63; 1,40 — 2,03). Чуть выше находятся французские «Ницца» (-0,56; 0,84 — 1,40) и «Лион» (-0,49; 1,00 — 1,49).

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