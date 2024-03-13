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Ивич поблагодарил фанатов за поддержку после увольнения из «Краснодара»

Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку после увольнения из «Краснодара»
«Краснодар» объявил об отставке сербского тренера 13 марта. Ивич возглавлял клуб, который сейчас занимает второе место в РПЛ, с января 2023 года
Владимир Ивич
Владимир Ивич (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после своего увольнения поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — сказал Ивич «РБ Спорт».

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Владимир Ивич

Серб был уволен со своего поста 13 марта, накануне «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) из Первой лиги и вылетел из Кубка России.

Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года, сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая одно очко «Зениту».

Ранее Ивич тренировал греческий ПАОК, «Маккаби» (Тель-Авив) и английский «Уотфорд».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар Владимир Ивич
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