Роман Ротенберг сравнил травмированного лидера СКА с Месси
Капитан СКА Александр Никишин из-за травмы пропустит старт серии 1/4 финала плей-офф против екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.
«На следующую игру у нас назначен капитаном Павел Дедунов. Саша не сможет принять участие в первом матче. Он в хорошем состоянии — восстанавливается и готовится. Хоккей — жесткая мужская игра, поэтому идем вперед», — сказал Ротенберг.
На вопрос, кого он видит на месте Никишина, Ротенберг ответил: «В «Барселоне» играл Месси — он уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. У нас командная игра. Желаем Саше здоровья, ждем его обратно как можно скорее. Дальше будем побеждать командой».
22-летний Никишин в регулярном чемпионате набрал 56 (17+39) очков в 67 матчах. Защитник получил травму верхней части тела в пятом матче серии первого раунда против нижегородского «Торпедо». Metaratings сообщал, что Никишин может пропустит остаток сезона.
Первый матч серии СКА — «Автомобилист» пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге.
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