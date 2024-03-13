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Роман Ротенберг сравнил травмированного лидера СКА с Месси

Капитан СКА Никишин пропустит старт серии 1/4 финала плей-офф КХЛ из-за травмы
Защитник Александр Никишин точно не сможет сыграть в первом матче серии с «Автомобилистом», который состоится 17 марта. Роман Ротенберг, говоря о его травме, привел в пример «Барселону», которая продолжала побеждать без Месси
Александр Никишин
Александр Никишин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан СКА Александр Никишин из-за травмы пропустит старт серии 1/4 финала плей-офф против екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

«На следующую игру у нас назначен капитаном Павел Дедунов. Саша не сможет принять участие в первом матче. Он в хорошем состоянии — восстанавливается и готовится. Хоккей — жесткая мужская игра, поэтому идем вперед», — сказал Ротенберг.

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На вопрос, кого он видит на месте Никишина, Ротенберг ответил: «В «Барселоне» играл Месси — он уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. У нас командная игра. Желаем Саше здоровья, ждем его обратно как можно скорее. Дальше будем побеждать командой».

22-летний Никишин в регулярном чемпионате набрал 56 (17+39) очков в 67 матчах. Защитник получил травму верхней части тела в пятом матче серии первого раунда против нижегородского «Торпедо». Metaratings сообщал, что Никишин может пропустит остаток сезона.

Первый матч серии СКА — «Автомобилист» пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг Александр Никишин Лионель Месси
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