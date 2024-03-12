Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ
В КХЛ завершились матчи первого раунда плей-офф КХЛ. Последним четвертьфиналистом стало московское «Динамо», победитель регулярного чемпионата, которое выбило одноименный клуб из Минска.
С нынешнего сезона в КХЛ впервые ввели перекрестный плей-офф. Со второго раунда команды разделили на группы. В первой лучшая из оставшихся команд Запада играет с четвертой командой Востока, другую пару составили вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. Во второй группе первая команда Востока сыграет против четвертой команды Запада, вторая команда Запада — против третьей команды Востока.
Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала:
- «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск);
- «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль);
- «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва);
- СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург).
В прошлом году Кубок Гагарина выиграл ЦСКА, победив в финальной серии «Ак Барс». В нынешнем сезоне московский и казанский клубы вылетели в первом раунде.
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