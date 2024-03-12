Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ

Последним четвертьфиналистом стало московское «Динамо», следующим соперником которого станет «Трактор». В других парах сыграют «Авангард» — «Локомотив», «Металлург» — «Спартак» и СКА — «Автомобилист»

Кубок Гагарина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В КХЛ завершились матчи первого раунда плей-офф КХЛ. Последним четвертьфиналистом стало московское «Динамо», победитель регулярного чемпионата, которое выбило одноименный клуб из Минска.

С нынешнего сезона в КХЛ впервые ввели перекрестный плей-офф. Со второго раунда команды разделили на группы. В первой лучшая из оставшихся команд Запада играет с четвертой командой Востока, другую пару составили вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. Во второй группе первая команда Востока сыграет против четвертой команды Запада, вторая команда Запада — против третьей команды Востока.

Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала:

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск);

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль);

«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва);

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург).

В прошлом году Кубок Гагарина выиграл ЦСКА, победив в финальной серии «Ак Барс». В нынешнем сезоне московский и казанский клубы вылетели в первом раунде.