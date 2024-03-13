ЦСКА не подтвердил серьезную травму у игрока сборной Дивеева

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что первичный осмотр защитника Игоря Дивеева, который был заменен в матче Кубка России с «Ростовом», не выявил значимых повреждений

Игорь Дивеев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев не получил серьезных повреждений в матче Кубка России против «Ростова». Об этом рассказал глава медицинского штаба армейцев Эдуард Безуглов.

«Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений. В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу», — цитирует Безуглова телеграм-канал ЦСКА.

Сербский полузащитник Саша Зделар также избежал серьезного повреждения — у футболист ушиб крестца. «В ближайшее время он пройдет дополнительное обследование, но участию в сборе национальной команды Сербии это повреждение с большой вероятностью помешать не должно», — сказал Безуглов.

ЦСКА накануне обыграл «Ростов» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России. Дивеев был заменен на 56-й минуте, Зделар — после первого тайма.

Дивеев получил травму голеностопа 15 июля 2023 года в матче за Суперкубок России и не играл до возобновления чемпионата России в марте.

Дивеев был вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.