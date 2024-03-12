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ЦСКА победил клуб Карпина и вышел в полуфинал Кубка России

ЦСКА победил «Ростов» и вышел в полуфинал Кубка России
Армейский клуб выиграл у «Ростова» со счетом 2:0 и вышел в следующую стадию «пути РПЛ» Кубка страны. «Ростов» продолжит борьбу в нижней сетке плей-офф
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Футболисты московского ЦСКА дома победили «Ростов» со счетом 2:0 в ответном матче 1/4 финала плей-офф «пути РПЛ» Кубка России.

Голы забили Илья Агапов (63-я минута) и Тамерлан Мусаев (84).

Для 23-летнего защитника Агапова это был дебютный гол в составе ЦСКА.

В первой игре, которая состоялась в ноябре прошлого года, счет был 1:1.

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Фото:телеграм-канал ФК «Краснодар»

Таким образом, ЦСКА вышел в 1/2 финала «пути РПЛ», подопечные Валерия Карпина продолжат борьбу в «пути регионов».

ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок России.

Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертая завершила борьбу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА ФК Ростов Кубок России по футболу
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