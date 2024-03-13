КХЛ назвала лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина.
Лучшим вратарем был признан Евгений Аликин («Автомобилист»). Он одержал четыре победы (один шатаут) в пяти матчах, отражая 96,06% бросков и пропуская в среднем 1,22 шайбы. Аликин в дебютном для себя плей-офф стал первым вратарем екатеринбуржцев, признанным лучшим по итогам раунда.
Лучшим защитником стал Робин Пресс («Металлург»), набравший 7 (2+5) очков в шести матчах.
Лучшим форвардом признали Рида Буше («Авангард»), на счету которого семь шайб в пяти матчах. Две из них стали победными для омичей, в третьей игре серии с тольяттинской «Ладой» Буше сделал хет-трик.
Лучшим новичком признан вратарь Илья Набоков («Металлург»), одержавший четыре победы в шести матчах. Он отражал 92,90% бросков и среднем пропускал 2,17 шайбы.
20-летний Набоков стал вторым вратарем в истории КХЛ, признанным лучшим новичком по итогам любого из раундов плей-офф. Первым был Андрей Василевский, который трижды признавался лучшим новичком в Кубке Гагарина 2014 года.
В 1/4 финала сыграют:
- «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск);
- «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль);
- «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва);
- СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург).
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