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КХЛ назвала лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина

КХЛ назвала Рида Буше лучшим форвардом первого раунда Кубка Гагарина
Евгений Аликин стал лучшим вратарем, Робин Пресс — защитником, Рид Буше — нападающим, Илья Набоков — самым успешным новичком раунда
Рид Буше
Рид Буше (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем был признан Евгений Аликин («Автомобилист»). Он одержал четыре победы (один шатаут) в пяти матчах, отражая 96,06% бросков и пропуская в среднем 1,22 шайбы. Аликин в дебютном для себя плей-офф стал первым вратарем екатеринбуржцев, признанным лучшим по итогам раунда.

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Кубок Гагарина

Лучшим защитником стал Робин Пресс («Металлург»), набравший 7 (2+5) очков в шести матчах.

Лучшим форвардом признали Рида Буше («Авангард»), на счету которого семь шайб в пяти матчах. Две из них стали победными для омичей, в третьей игре серии с тольяттинской «Ладой» Буше сделал хет-трик.

Лучшим новичком признан вратарь Илья Набоков («Металлург»), одержавший четыре победы в шести матчах. Он отражал 92,90% бросков и среднем пропускал 2,17 шайбы.

20-летний Набоков стал вторым вратарем в истории КХЛ, признанным лучшим новичком по итогам любого из раундов плей-офф. Первым был Андрей Василевский, который трижды признавался лучшим новичком в Кубке Гагарина 2014 года.

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В 1/4 финала сыграют:

  • «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск);
  • «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль);
  • «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва);
  • СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург).
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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Рид Буше ХК Авангард ХК Автомобилист ХК Металлург Магнитогорск
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