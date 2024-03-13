Призер Олимпиады в Сочи биатлонист Гараничев решил завершить карьеру

Гараничеву 36 лет. Биатлонист заявил, что в последние три года у него были постоянные проблемы со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции

Евгений Гараничев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российский биатлонист Евгений Гараничев, призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи, решил завершить карьеру по окончании сезона. Об этом 36-летний спортсмен рассказал на пресс-конференции перед чемпионатом страны.

По словам Гараничева, после перенесенной коронавирусной инфекции на протяжении трех лет у него были проблемы со здоровьем.

«Я набирал форму, у меня появлялись инфекции и заболевания, и приходилось заново ее набирать. Я решил для себя, что это будет мой последний сезон, после которого я завершаю свою спортивную карьеру», — цитирует Гараничева ТАСС.

Гараничев на Олимпиаде в Сочи завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Также на счету биатлониста три золота, три серебра и две бронзы на чемпионатах Европы, серебро и две бронзы Универсиады-2011. В Кубке мира он 27 раз попадал на подиум (восемь побед).