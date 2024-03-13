Макдэвид назвал Овечкина величайшим бомбардиром НХЛ всех времен

Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что у российского хоккеиста есть все шансы побить рекорд Уэйна Гретцки

Александр Овечкин (Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является величайшим бомбардиром своего поколения, у него есть все шансы побить рекорд Уэйна Гретцки. Такое мнение высказал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи», приза лучшему бомбардиру сезона.

«Конечно, у него есть шанс [побить рекорд Гретцки], он определенно величайший бомбардир нашего поколения, а может быть, и всех времен. Когда ты бросаешь шайбу так, как он, когда ты такой же большой и сильный, как он, ты можешь играть долго и забивать много голов», — цитирует Макдэвида сайт НХЛ.

38-летний Овечкин забросил 839 шайб в НХЛ, он является вторым снайпером в истории лиги, уступая только Гретцки (894).

«Эдмонтон» проведет матч регулярного чемпионата против «Вашингтона» в ночь на 14 марта.