Жена Овечкина заявила, что побить рекорд Гретцки важно для всей России
Для всей России важно, чтобы Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки. Такое мнение жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Анастасия Овечкина высказала в интервью «Спорт-Экспресс».
«Думаю, что это важно в принципе для всей России», — ответила она на вопрос о значимости рекорда.
Овечкина вспомнила, как юном возрасте испытала гордость, увидев в Малайзии билборд с теннисисткой Марией Шараповой. «Она рекламировала часы. И у меня в тот момент возникла такая гордость, как будто за родного человека! За то, что огромное фото нашей русской девушки висит в другой стране, на другом континенте и все ее знают», — отметила она.
«Поэтому не понимаю людей, которые возмущаются, мол, Овечкин живет и работает в Америке, играет не за Россию», — добавила супруга лучшего форварда НХЛ в ХХI веке.
Анастасия Овечкина подчеркнула, что любой соотечественник, который «добивается чего-то на мировом уровне, заслуживает большого уважения».
«По-моему, в этом случае должна быть гордость за свою страну! Конечно, не люблю говорить о чем-то до того, как это [установление снайперского рекорда] произошло, но это будут такие эмоции, которые сейчас даже не смогу описать. Их просто хочется пережить, и только тогда станет понятно, что это такое. Мне самой интересно. Скорее всего, будем рыдать все!» — поделилась ожиданиями супруга хоккеиста.
В карьере Овечкина 839 голов и 690 передач в 1404 матчах. Он является вторым снайпером в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки (894).
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