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Тренер «Порту» обвинил Артету в оскорблении его умершего родственника

Тренер «Порту» Консейсау: тренер «Арсенала» Артета оскорбил мою семью
После финального свистка ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов у тренеров «Арсенала» и «Порту» произошел конфликт на поле. Позже Сержиу Консейсау рассказал, что Микель Артета оскорбил его семью
Сержиу Консейсау
Сержиу Консейсау (Фото: Reuters)

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, что возглавляющий лондонский «Арсенал» Микель Артета оскорбил его умершего родственника во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом пишет Metro.

«Мне неважно, что говорит Артета. Во время игры он повернулся к скамейке запасных и сказал что-то по-испански. Видимо, у испанских тренеров такая традиция, потому что подобное я слышал от главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Тот тоже оскорбил мою семью. После матча я попросил его подбирать выражения, потому что человека, которого он оскорбил, уже нет с нами», — приводит слова Консейсау Metro.

«Барселона» впервые за четыре года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Спорт
Фото:Alex Caparros / Getty Images

Консейсау добавил, что Артете необходимо сосредоточиться на результатах своего клуба. «Он должен сосредоточиться на тренировках своей команды. Результат был несправедливым. Наша команда заслужила выход в четвертьфинал», — добавил Консейсау.

«Арсенал» 12 марта выиграл у «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Основное время и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба. «Порту» уступил в послематчевой серии пенальти со счетом 2:4. После финального свистка у тренеров произошел конфликт на поле.

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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