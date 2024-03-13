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Павлюченкова проиграла украинке в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Павлюченкова уступила украинке Костюк в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, проиграв украинке Марте Костюк со счетом 4:6, 1:6
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Reuters)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) с призовым фондом почти $9,5 млн.

В 1/8 финала Павлюченкова проиграла украинской теннисистке Марте Костюк со счетом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В четвертьфинале Костюк встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

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32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 32-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнования составляет $9,4 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

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теннис WTA Анастасия Павлюченкова
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