Павлюченкова проиграла украинке в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) с призовым фондом почти $9,5 млн.
В 1/8 финала Павлюченкова проиграла украинской теннисистке Марте Костюк со счетом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В четвертьфинале Костюк встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.
32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 32-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнования составляет $9,4 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.