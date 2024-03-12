Медведев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) с призовым фондом почти $9,5 млн.
В третьем круге Медведев, посеянный под четвертым номером, обыграл американца Себастьяна Корду (29-й номер посева) со счетом 6:4, 5:7, 6:3. Матч продолжался полтора часа.
В четвертом круг россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым (13-й номер посева).
Андрей Рублев, который являлся одним из фаворитов соревнования, 11 марта вылетел в третьем круге из турнира, уступив чеху Иржи Легечке.
В прошлом году Медведев дошел на турнире до финала, где в двух сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнования составляет $9,4 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.