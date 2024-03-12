Медведев обыграл американца Корду и вышел в четвертый круг турнира «Мастерс»

Медведев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга в Индиан-Уэллсе обыграл американца Себастьяна Корду

Даниил Медведев (Фото: Reuters)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) с призовым фондом почти $9,5 млн.

В третьем круге Медведев, посеянный под четвертым номером, обыграл американца Себастьяна Корду (29-й номер посева) со счетом 6:4, 5:7, 6:3. Матч продолжался полтора часа.

В четвертом круг россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым (13-й номер посева).

Андрей Рублев, который являлся одним из фаворитов соревнования, 11 марта вылетел в третьем круге из турнира, уступив чеху Иржи Легечке.

В прошлом году Медведев дошел на турнире до финала, где в двух сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнования составляет $9,4 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.