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Эксклюзив

Роднина ответила «сначала докажите» на претензии Тарасовой к Тутберидзе

Роднина фразой «сначала докажите» ответила на слова Тарасовой о допинге Валиевой
Роднина говорит, что ответственность за несовершеннолетнюю фигуристку несут тренерский штаб, врач и родители. Но без доказательств высказывать обвинения не надо, уверена она
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Не надо обвинять тренеров Камилы Валиевой в допинговом скандале, пока их вина не доказана. Такое мнение в беседе с «РБК Спорт» высказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Татьяна Тарасова ранее заявила, что ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора» и «без тренера ничего не делается». Она считает, что только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с фигуристкой.

«Я со свечкой не стояла и комментировать все, что говорит Тарасова, я не собираюсь. Так как Валиева несовершеннолетняя, этот вопрос решают тренер, врач и родители. Это те люди, которые отвечают за происходящее. Если смотреть по законодательству, а оно у нас есть, принятое в 2016 году, — там совершенно четко расписано, кто несет ответственность и какую: начиная от штрафов, заканчивая уголовной ответственностью. Тренера не надо обвинять. Сначала докажите — потом обвиняйте», — сказала Роднина.

В федерации ответили Тарасовой на обвинение в адрес тренеров Валиевой
Спорт
Этери Тутберидзе и Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был найден триметазидин. Сама спортсменка объясняла это бытовым загрязнением, так как данное вещество принимал из-за проблем с сердцем ее дедушка.

Фигуристка после решения CAS прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.

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Теги
фигурное катание допинг Камила Валиева Этери Тутберидзе Ирина Роднина Татьяна Тарасова
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