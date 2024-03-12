Железняков отреагировал на обвинения Тарасовой в адрес тренеров Валиевой

Алексей Железняков отметил, что все фигуристы штаба Этери Тутберидзе всегда были чисты

Камила Валиева (Фото: Global Look Press)

Бывший хореограф штаба Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил «РБК Спорт», что не согласен с обвинениями заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в адрес тренеров фигуристки Камилы Валиевой в допинговом деле.

Ранее Тарасова заявила, что только тренер несет ответственность за допинговый скандал Камилы Валиевой. «Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Тарасова.

«Как же можно так рассуждать, не имея никаких доказательств. Все девочки Тутберидзе всегда были чисты. Где логика? Давать спортсмену такого уровня какие то таблетки, заведомо зная под каким пристальным вниманием эти спортсмены находятся. Я в корне не согласен с такими заявлениями», — сказал Железняков.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. Фигуристка прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.

В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».