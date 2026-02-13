 Перейти к основному контенту
Один из лучших игроков в истории НБА объявил о завершении карьеры

Американский баскетболист Крис Пол объявил о завершении карьеры в НБА
Крис Пол провел в НБА 1370 игр. В текущем сезоне он сыграл за «Лос-Анджелес Клипперс» 16 матчей, набирая в среднем 2,9 очка и делая 3,3 передачи
Крис Пол
Крис Пол (Фото: Ronald Cortes / Getty Images)

Американский баскетболист Крис Пол объявил о завершении карьеры на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Вот и все! После более чем 21 года я ухожу из баскетбола. <...> Хотя моя карьера в качестве игрока НБА подошла к концу, баскетбол навсегда останется частью моей жизни. Я провел в НБА больше половины своей жизни, почти три десятилетия. Даже странно это говорить!» — написал Пол.

В начале декабря клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» расторг контракт с Полом, для которого это решение стало неожиданным. Позднее, 4 февраля, ESPN сообщил, что в результате трехстороннего обмена с «Бруклин Нетс» игрок перешел в «Торонто Рэпторс».

В текущем сезоне Пол сыграл 16 матчей, набирая в среднем 2,9 очка и делая 3,3 передачи.

Всего Пол провел в НБА 1370 игр. За карьеру он также выступал за «Хьюстон Рокетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Сперс».

Пол — 12-кратный участник Матчей звезд НБА, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. Он занимает второе место в истории лиги по количеству передач (12 552). Пол является одним из двух действующих игроков (второй — Леброн Джеймс) за всю историю НБА, включенных в Зал славы до завершения карьеры.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Рената Утяева
НБА Баскетбол Крис Пол
