Спорт⁠,
0

Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы

«Клипперс» расстался с одним из лучших игроков в истории НБА Крисом Полом
«Лос-Анджелес Клипперс» неожиданно объявил о расставании с Крисом Полом, который проводит последний сезон в карьере
Крис Пол
Крис Пол (Фото: Harry How / Getty Images)

Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» решил расстаться со звездным разыгрывающим и членом Зала славы баскетбола Крисом Полом. Об этом объявил президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк, которого цитирует The Athletic.

«Мы расстаемся с Крисом, и он больше не будет частью команды. Мы будем работать с ним над следующим этапом его карьеры», — сказал Фрэнк.

Фрэнк добавил, что 40-летний Пол является легендой клуба и никто не винит его в неудачных выступлениях «Клипперс» в сезоне. «Я беру на себя ответственность за результаты, которые мы имеем на данный момент. Есть много причин, по которым мы испытываем трудности. Мы благодарны Крису за его вклад в развитие франшизы», — добавил он.

Решение «Клипперс» стало неожиданным для самого игрока. Пола отправили домой из Атланты в Лос-Анджелес во время выездной серии, где в среду «Клипперс» сыграют с «Атланта Хокс». «Только что узнал, что меня отправляют домой», — написал Пол в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) в три часа ночи.

«Клипперс» провально выступают в нынешнем сезоне — только пять побед при 16 поражениях. Ранее в ноябре клуб лишился Брэдли Била — важного межсезонного приобретения, который выбыл до конца сезона из-за травмы бедра.

Пол планировал завершить профессиональную карьеру в конце сезона (своего 21-го в НБА), в котором он вернулся в «Клипперс», где выступал в 2011–2017 годах. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей, набирая в среднем 2,9 очка и делая 3,3 передачи.

Пол — 12-кратный участник Матчей звезд НБА, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. Он занимает второе место в истории лиги по количеству передач (12 552). Пол — один из двух действующих игроков (второй — Леброн Джеймс) за всю историю НБА, включенных в Зал славы до завершения карьеры.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Крис Пол
