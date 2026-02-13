 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Итальянский сноубордист объяснил наличие флага России на шлеме

Фишналлер: во флаге России на шлеме нет никакого политического подтекста
Сюжет
Олимпиада-2026
На шлеме Фишналлера размещены флаги стран — хозяек Олимпиад, в которых спортсмен принимал участие
Роланд&nbsp;Фишналлер
Роланд Фишналлер (Фото: David Ramos / Getty Images)

Наличие российского флага на шлеме итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера на Играх-2026 не имеет политического подтекста. Об этом спортсмен заявил «Спорт-Экспрессу».

«Это моя седьмая Олимпиада. Я наклеил флаги всех стран, где участвовал: Сочи, Пхёнчхан, Пекин, Ванкувер, Солт-Лейк-Сити, Нагано, Турин <...> Я горжусь, что выступал в Сочи. Это была фантастическая Олимпиада. Именно поэтому на моем шлеме рядом располагаются флаги США, Канады, Китая, Кореи, Италии, Японии и России. Смысл только в этом. Здесь нет никакого политического подтекста», — сказал Фишналлер.

Он также добавил, что Олимпиада в Сочи «была прекрасной» и это город «номер один для катания на сноуборде».

Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх
Спорт
Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее также заявила, что в действиях Фишналлера нет нарушений.

Российская символика (в том числе флаг и герб) запрещена на всех официальных мероприятиях Олимпиады-2026.

На Играх выступают 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Авторы
Теги
Рената Утяева
сноуборд Олимпиада-2026
