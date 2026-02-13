 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 18 x 1,08 2 10,5 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 1,02 x 18 2 31 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 48 x 15 2 1,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 43 x 11,5 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,1 x 3,95 2 1,63 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,58 x 4,4 2 5,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,45 x 4,4 2 1,85 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,23 x 6,9 2 10 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,38 x 5,2 2 7,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,6 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,65 x 4,7 2 4,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 11 2 21 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Будет ли первая медаль. Чего ждать от россиян в седьмой день Олимпиады

Олимпийские чемпионы допустили первую медаль России в седьмой день Игр
Сюжет
Олимпиада-2026
В пятницу, 13 февраля, выступят два российских спортсмена. Какова вероятность медали на Олимпиаде — в материале «РБК Спорт»
Савелий Коростелев и Петр Гуменник
Савелий Коростелев и Петр Гуменник (Фото: Егор Алеев, Михаил Терещенко / ТАСС)

Расписание россиян на Олимпиаде, 13 февраля

13:45. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (гонка с раздельным стартом)

22:00. Фигурное катание. Петр Гуменник (произвольная программа)

Первым из россиян в седьмой день Олимпиады выступит лыжник Савелий Коростелев. В 13:45 он выйдет на старт гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Это третья гонка с участием россиянина.

Ранее на Олимпиаде он был четвертым в скиатлоне и 35-м в спринте.

Коростелев из-за массового отстранения россиян дебютировал на международной арене лишь в декабре 2025 года. И в разделке на 10 км свободным стилем провел только одну гонку. На своем первом этапе Кубка мира стал 25-м в Давосе.

Однако этот результат мало о чем говорит сейчас, поскольку та гонка была лишь второй для Коростелва на международной арене. К тому же он не готовился к ней, поскольку узнал об участии лишь за неделю.

Результаты 22-летнего россиянина с каждой гонкой улучшались. И, к примеру, спустя менее месяца он был уже 4-м в масс-старте на 10 км свободным стилем на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме.

«Для Савелия успехом будет попадание в десятку сильнейших, — сказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский ТАСС. — При правильной раскладке, тактическом подходе к гонке эта задача для него вполне выполнима».

Отец священник и увлечение IT-сферой. Путь Гуменника к Олимпиаде-2026
Спорт
Петр Гуменник&nbsp;

Поздним вечером произвольную программу покажет Петр Гуменник. Соревнование начнется в 21:00 мск. На лед выйдут 24 фигуриста, россиянин будет 13-м по счету в пятницу, 13 февраля. В короткой он занял 12-е место.

У Гуменника в произвольной программе пять прыжков «ультра-си» — четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, секвенция из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

У него наивысшая базовая стоимость прыжков (82) среди топ-11 по итогам короткой программы без учета безоговорочного фаворита Ильи Малинина.

К примеру, следом за Гуменником идет Михаил Шайдоров — 75,40. Разница в базовой оценке между Гуменником и Шайдоровым серьезная. А при чистом прокате Гуменник может даже и за медаль побороться.

Однако на международной арене россиянин еще не откатывал произвольную чисто. На олимпийской квалификации получил за произвольную всего 169,02 балла из-за серии ошибок. По максимальному показателю в произвольной он уступает семи конкурентам за более высокое место из десяти.

«Вот если он сделает свою работу так, как он сделал на чемпионате России, то американцы и японцы могут вздрогнуть, — написал Евгений Плющенко в своем телеграм-канале. — Питерская школа сильна и стратегией, и техникой. Но главное — кататься и получать удовольствие, не думая уже о местах и соперниках. Лед скользкий. И не факт, что у всех будут стальные нервы и максимальный прыжковый контент!».

«Практически уверен: после произвольной программы распределение мест изменится, и Петя поднимется в таблице, — рассказал ТАСС глава Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе. — Паниковать не надо. Мы увидели, что он настоящий боец. Будем поддерживать его дальше».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026 Савелий Коростелев Петр Гуменник
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Материалы по теме
Гуменник провел вторую тренировку за день перед произвольной на Олимпиаде
Спорт
Гуменник заявил, что его не волнует место на Олимпийских играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
FT раскрыла план премьера Британии по усилению обороны Европы Политика, 11:14
Выиграет ли россиянин медаль для Польши. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:13
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 11:12
Аэропорты Москвы сообщили о штатной работе в условиях снегопада Общество, 11:04
Итоги книжного рынка — 2025: что издавали и что читали в России Life, 11:02
Работник не отвечает и не приходит: как на это реагировать работодателю Образование, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 11:00
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Движение грузовиков через КПП Верхний Ларс на границе с Грузией закрыли Общество, 11:00
В продаже появились дешевые иномарки из Европы. Вот в чем подвох Авто, 10:58
Politico узнало сроки проведения следующих переговоров по Украине Политика, 10:57
Глава Сердобска ушла в отставку после выдачи квартир приезжим Общество, 10:57
Эстония в два раза увеличит число артустановок Caesar в армии Политика, 10:52
Министерства поспорили из-за форматов помощи металлургам Бизнес, 10:52
Бывший посол США увидел принятие Европой своего «горя» по безопасности Политика, 10:51