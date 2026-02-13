Будет ли первая медаль. Чего ждать от россиян в седьмой день Олимпиады

В пятницу, 13 февраля, выступят два российских спортсмена. Какова вероятность медали на Олимпиаде — в материале «РБК Спорт»

Савелий Коростелев и Петр Гуменник (Фото: Егор Алеев, Михаил Терещенко / ТАСС)

Расписание россиян на Олимпиаде, 13 февраля 13:45. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (гонка с раздельным стартом) 22:00. Фигурное катание. Петр Гуменник (произвольная программа)

Первым из россиян в седьмой день Олимпиады выступит лыжник Савелий Коростелев. В 13:45 он выйдет на старт гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Это третья гонка с участием россиянина.

Ранее на Олимпиаде он был четвертым в скиатлоне и 35-м в спринте.

Коростелев из-за массового отстранения россиян дебютировал на международной арене лишь в декабре 2025 года. И в разделке на 10 км свободным стилем провел только одну гонку. На своем первом этапе Кубка мира стал 25-м в Давосе.

Однако этот результат мало о чем говорит сейчас, поскольку та гонка была лишь второй для Коростелва на международной арене. К тому же он не готовился к ней, поскольку узнал об участии лишь за неделю.

Результаты 22-летнего россиянина с каждой гонкой улучшались. И, к примеру, спустя менее месяца он был уже 4-м в масс-старте на 10 км свободным стилем на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме.

«Для Савелия успехом будет попадание в десятку сильнейших, — сказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский ТАСС. — При правильной раскладке, тактическом подходе к гонке эта задача для него вполне выполнима».

Поздним вечером произвольную программу покажет Петр Гуменник. Соревнование начнется в 21:00 мск. На лед выйдут 24 фигуриста, россиянин будет 13-м по счету в пятницу, 13 февраля. В короткой он занял 12-е место.

У Гуменника в произвольной программе пять прыжков «ультра-си» — четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, секвенция из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

У него наивысшая базовая стоимость прыжков (82) среди топ-11 по итогам короткой программы без учета безоговорочного фаворита Ильи Малинина.

К примеру, следом за Гуменником идет Михаил Шайдоров — 75,40. Разница в базовой оценке между Гуменником и Шайдоровым серьезная. А при чистом прокате Гуменник может даже и за медаль побороться.

Однако на международной арене россиянин еще не откатывал произвольную чисто. На олимпийской квалификации получил за произвольную всего 169,02 балла из-за серии ошибок. По максимальному показателю в произвольной он уступает семи конкурентам за более высокое место из десяти.

«Вот если он сделает свою работу так, как он сделал на чемпионате России, то американцы и японцы могут вздрогнуть, — написал Евгений Плющенко в своем телеграм-канале. — Питерская школа сильна и стратегией, и техникой. Но главное — кататься и получать удовольствие, не думая уже о местах и соперниках. Лед скользкий. И не факт, что у всех будут стальные нервы и максимальный прыжковый контент!».

«Практически уверен: после произвольной программы распределение мест изменится, и Петя поднимется в таблице, — рассказал ТАСС глава Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе. — Паниковать не надо. Мы увидели, что он настоящий боец. Будем поддерживать его дальше».