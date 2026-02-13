 Перейти к основному контенту
Реклама
В Милане задержали фаната сборной Словакии, который был в розыске 16 лет

44-летний гражданин Словакии приехал в Италию поддержать национальную хоккейную сборную на Олимпийских играх — и попал под арест. С 2010 года он находился в международном розыске за серию краж, но не удержался от поездки на турнир
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

В Милане задержан 44-летний гражданин Словакии, который 16 лет находился в розыске за имущественные преступления. Мужчина приехал на Олимпийские игры, чтобы поболеть за свою национальную хоккейную команду, сообщает ANSA.

Ордер на арест словака был выдан судом итальянского Больцано еще в 2010 году. Ему предстоит провести в заключении 11 месяцев и 7 дней .

Карабинеры (жандармерия Италии) вышли на след болельщика после сигнала из гостиницы в миланском районе Баджо. Мужчина был задержан и доставлен в тюрьму Сан-Витторе.

Фото:Alexander Nemenov - Pool / Getty Images

Словакия стартовала на хоккейном турнире в Милане 11 февраля, сенсационно обыграв Финляндию со счетом 4:1. В следующем туре 13 февраля Италия сыграет со Словакией, а Швеция с Финляндией.

