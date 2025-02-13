Месси предложили боксерский бой вместо суда из-за спортивных напитков

У Лионеля Месси и Логана Пола — конфликт из-за выпущенных ими спортивных напитков: по мнению блогера, бренд аргентинца скопировал их дизайн. Пол предложил футболисту боксерский бой в обмен на отзыв иска

Лионель Месси (Фото: Manuel Velasquez / Getty Images)

Американский блогер и рестлер Логан Пол предложил футболисту Лионелю Месси боксерский поединок вместо суда по поводу конкурирующих спортивных напитков, но такой бой крайне маловероятен, пишет TalkSport.

В 2022 году Пол вместе с боксером и музыкантом KSI выпустил напиток Prime. Он быстро стал официальным напитком UFC, «Барселоны», клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и бейсбольного «Лос-Анджелес Доджерс».

Месси в 2024-м запустил свою линейку спортивных напитков Mas+, у которых бутылки и этикетки оказались очень похожи на Prime.

Бренд Месси в октябре 2024-го подал иск против Prime за «антиконкурентное» поведение, заявив, что тот пытался заставить их поменять упаковку. Prime подал встречный иск, обвинив бренд Месси в копировании их дизайна.

«Брат, ты нас скопировал», — заявил Пол в соцсетях и отметил, что подумает об отзыве иска, если Месси согласится на бой в 2025-м.

Пол провел несколько боксерских боев, в том числе выставочный с Флойдом Мейвезером в 2021 году. Ранее в этом году у блогера сорвался поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором — ММА-промоушен не дал ирландцу разрешения.