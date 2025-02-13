 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Месси предложили боксерский бой вместо суда из-за спортивных напитков

Блогер Пол предложил Месси боксерский бой вместо суда из-за спортивных напитков
У Лионеля Месси и Логана Пола — конфликт из-за выпущенных ими спортивных напитков: по мнению блогера, бренд аргентинца скопировал их дизайн. Пол предложил футболисту боксерский бой в обмен на отзыв иска
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Manuel Velasquez / Getty Images)

Американский блогер и рестлер Логан Пол предложил футболисту Лионелю Месси боксерский поединок вместо суда по поводу конкурирующих спортивных напитков, но такой бой крайне маловероятен, пишет TalkSport.

В 2022 году Пол вместе с боксером и музыкантом KSI выпустил напиток Prime. Он быстро стал официальным напитком UFC, «Барселоны», клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и бейсбольного «Лос-Анджелес Доджерс».

Месси в 2024-м запустил свою линейку спортивных напитков Mas+, у которых бутылки и этикетки оказались очень похожи на Prime.

Бренд Месси в октябре 2024-го подал иск против Prime за «антиконкурентное» поведение, заявив, что тот пытался заставить их поменять упаковку. Prime подал встречный иск, обвинив бренд Месси в копировании их дизайна.

«Брат, ты нас скопировал», — заявил Пол в соцсетях и отметил, что подумает об отзыве иска, если Месси согласится на бой в 2025-м.

Усик заявил о желании провести бой с чемпионом UFC
Спорт
Александр Усик

Пол провел несколько боксерских боев, в том числе выставочный с Флойдом Мейвезером в 2021 году. Ранее в этом году у блогера сорвался поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором — ММА-промоушен не дал ирландцу разрешения.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс Лионель Месси Логан Пол
Материалы по теме
Российский футболист перешел в лигу Месси
Спорт
Акинфеев заявил, что «догнал и перегнал Месси» в преданности одному клубу
Спорт
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту с «Интер Майами»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 18:04
Чем интересен 75-й Берлинский кинофестиваль и каким фильмом он открылсяСтиль, 22:15
Кличко заявил об опасности политической борьбы на Украине в военное времяПолитика, 22:08
⁠«Мечтаю гонять на «Феррари». Самые яркие цитаты ТарасовойСпорт, 22:00
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в МарселеСпорт, 21:58
Путин подписал закон о периоде охлаждения при выдаче кредитовИнвестиции, 21:55
Месси предложили боксерский бой вместо суда из-за спортивных напитковСпорт, 21:48
«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛСпорт, 21:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосбиржа не возобновит 13 февраля торги на вечерней сессииИнвестиции, 21:38
Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%Политика, 21:33
Освобожденный США россиянин Винник вылетел в РоссиюПолитика, 21:32
Во Франции задержали экс-премьера Жана КастексаПолитика, 21:30
Умерла писавшая о своей борьбе с муковисцидозом журналистка ШереметОбщество, 21:18
Усик заявил о желании провести бой с чемпионом UFCСпорт, 21:16
Мэр Одессы сообщил о взрыве в городеПолитика, 21:10