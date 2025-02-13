Усик заявил о желании провести бой с чемпионом UFC
Украинский чемпион WBC, WBA и WBO Александр Усик заявил, что хотел бы провести выставочный бой с бразильским чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой. Слова боксера приводит MMA Junkie.
«Может быть — почему бы и нет? Алекс хочет», — сказал Усик.
Перейра 8 марта будет защищать свой пояс против россиянина Магомеда Анкалаева. Усик ранее говорил, что планирует встретиться с победителем боя Даниель Дюбуа — Джозеф Паркер за титул IBF (состоится 22 февраля).
У Перейры большой опыт в любительском боксе, а в 2017-м он провел профессиональный бой, в котором победил техническим нокаутом соотечественника Марсело де Соузу Круза. Ранее Перейра также принял вызов от блогера Джейка Пола.
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