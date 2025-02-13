Чемпион Олимпиады не согласился с допуском Большунова на гонку в Италии
Чемпион Олимпиады в Пекине в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес заявил TV2, что организаторы гонки Moonlight Classic в Южном Тироле (Италия) не должны были допускать россиянина Александра Большунова.
Трехкратный чемпион Игр Большунов в четверг, 13 февраля, выступит в 30-километровой гонке, в старт-листе возле фамилии лыжника указан флаг России.
«Я думаю, что они должны придерживаться решений сообщества и не устанавливать свои собственные правила», — заявил Вальнес, отметив, что «это не должно так работать». Он назвал допуск Большунова «немного обидным».
Давний соперник Большунова Йоханнес Клебо на вопрос о гонке в Италии сказал, что это последнее, о чем он беспокоится, но организаторы имеют право проводить мероприятие по своему усмотрению.
Гонка не входит в календарь международной федерации (FIS), которая в 2022 году отстранила россиян.
В оргкомитете гонки ранее заявили, что дистанцируются от любой политической полемики, а спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания.
Участием Большунова в гонке возмущалась, в частности, украинский депутат и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко по этому поводу сказал «Матч ТВ», что многим спортсменам на международных соревнованиях «поднадоели эти истерики украинцев».
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